Desgarrador testimonio de cubano de Miami que fue atropellado mientras caminaba por una calle del NW

El accidente ocurrió el pasado 27 de enero, sin embargo fue en este momento que la policía del condado Miami-Dade hizo públicas las imágenes de un vídeo de vigilancia, con la intención de que alguien reconozca al chofer.

“Yo nada más sentí el golpe que me dio por atrás y lo que sentí fue como que me habían explotado por dentro, yo dije, me reventó”, dijo Ángel Moreno, víctima.

Tres meses se cumplen este jueves del hecho que le cambió la vida a Moreno, de 31 años, quien fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga, cuando caminaba por el área de la calle 75 y la avenida 31 del noroeste de Miami-Dade.

“Caí boca arriba e intenté pararme, pero cuando vi el pie así de lado, intenté pararme y apoyar la mano, en vez de la mano se me apoyó el codo y yo dije dónde está mi brazo y ahí me asusté ya y empecé a gritar y salieron y me empezaron a ayudar y hay gente que incluso me robaron las botas y la cartera”, contó la víctima.

Mal herido, Moreno fue traslado en ambulancia al Hospital Jackson Memorial, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

“Me vinieron a operar a las 9:30 de la mañana del otro día, que me pusieron anestesia general por tres horas, me fracturaron aquí el hombro, me pusieron metal aquí, me partieron el hueso de aquí y la columna me la fracturaron y ya, gracias a Dios, se está recuperando, pero el brazo no está en su lugar”, agregó Moreno.

Un trabajador del área donde ocurrió el accidente, que fue quien le proporcionó el vídeo de vigilancia a la policía, indicó que la calle no tiene iluminación y tampoco una acera por donde puedan caminar los peatones. “Lo que se ve en el vídeo es que el muchacho viene caminando, el carro viene, se cruza con una camioneta, parece que la camioneta lo encandiló y no lo vio y en el momento del cruce que pasó, el carro le dio al muchacho, pero el carro no paró”, dijo Leonardo Reyes, trabajador del área. Los gastos médicos de la víctima superan los $95.000, por lo que se vio en la necesidad de abrir una cuenta GoFundMe para recaudar fondos que le ayuden a pagar las facturas que le han empezado a llegar. “Todo en total va más de $100.000, porque después incluso estuve ingresado en el Palmetto, porque me salió otra cosa en el brazo este”, dijo Ángel Moreno. Aún recuperándose física y mentalmente de lo ocurrido, este es el mensaje de la víctima para el chofer que casi le arrebata la vida. “Yo no tengo ningún rencor con él, si me hubiera ayudado no lo estarían buscando por fugitivo, si está viendo que se comunique conmigo, o el canal, o la policía de Miami-Dade”, dijo Moreno. La policía continúa investigando el incidente y se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen del condado Miami-Dade al (305) 471-8477.

