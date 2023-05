Decenas de personas pierde sus pertenecías tras incendio en un Public Storage en Miami Gardens

“Uno vive aquí cerquita y yo sinceramente no me enteré de nada porque fue temprano en la mañana, cuando me levante sentí el helicóptero y mi hijo me dijo que había un incendio, es algo peligroso y nosotros carecemos de muchas cosas aquí, seguro, debían tener más seguridad ellos que tienen esos almacenes tan grandes”, dijo Dinorah González, residente del área.

La calle 167 permaneció cerrada durante varias horas, afectando a otros establecimientos del área.

“Nosotros llegamos aquí tipo 6:30 y nos dimos cuenta que todo estaba cerrado no había entrada por ningún lado… Lo controlaron rápido porque para la magnitud que según dicen yo no lo miré estaba bastante fuerte el fuego, lo controlaron rápido”, dijo Hermes Reyes, trabajador del área.

El edificio de almacenamiento cerró sus puertas después del incendio y algunos clientes se acercaron al lugar en busca de información que no lograron conseguir.

“Los propietarios, me imagino que la gerencia aquí del negocio los va a estar contactado si las unidades de ellos fueron afectadas”, continuó el portavoz de los bomberos de Miami-Dade.

Y esta hora los investigadores continúan tratando de determinar las causas del fuego.