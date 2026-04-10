Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Un ciudadano cubano se encuentra entre los seis acusados por las autoridades federales en un caso de narcotráfico que involucra la distribución de fentanilo en el área de Tampa , Florida, una sustancia asociada a miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año.

El acusado, identificado como Daniel Dayan Hernández-Hernández, de 34 años , forma parte de dos acusaciones formales desclasificadas por la Fiscalía del Distrito Medio de Florida, que describen operaciones separadas pero vinculadas al tráfico de este potente opioide sintético.

Según los documentos judiciales, los implicados habrían participado en conspiraciones para distribuir 400 gramos o más de fentanilo , una cantidad que, bajo la legislación federal, conlleva penas severas.

De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión , con la posibilidad de cadena perpetua , dependiendo de los cargos específicos y antecedentes.

Además de Hernández-Hernández, los otros imputados residen en distintas zonas de Florida, y uno de ellos ya se encontraba recluido en una institución federal al momento de la acusación.

El caso es resultado de una operación conjunta que involucró a múltiples agencias, incluyendo el FBI, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional y autoridades locales.

Las investigaciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, que ha sido identificado como uno de los principales factores detrás de la crisis de sobredosis en el país.

Un problema en expansión

El fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína, ha transformado el panorama del narcotráfico en Estados Unidos, con redes cada vez más sofisticadas y dispersas geográficamente.

Casos como este reflejan la dimensión del problema en regiones como Florida, donde las autoridades han intensificado operativos para frenar su distribución.

Presunción de inocencia

Los fiscales recordaron que las acusaciones representan imputaciones formales y que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial.