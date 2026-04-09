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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dice a NBC News que no renunciará

SAN JUAN (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que en el programa “Meet the Press” de NBC News que no renunciará, la primera entrevista que concede a una cadena de Estados Unidos, parte de la cual fue emitida el jueves.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana Nuestra América Convoy a Cuba en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP)
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana "Nuestra América Convoy a Cuba" en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP) AP

En un clip de casi cinco minutos que forma parte de una entrevista más extensa a transmitirse el domingo, la periodista Kristen Welker le preguntó a Díaz-Canel si estaría “dispuesto a renunciar si eso significara salvar a Cuba”.

Antes de responder, Díaz-Canel le preguntó si ella alguna vez había planteado esa pregunta a algún otro presidente del mundo, y si esa era una pregunta original suya o provino del Departamento de Estado estadounidense.

El mandatario añadió: “En Cuba las personas que están al frente, en una responsabilidad de gobierno, no las elige el gobierno de los Estados Unidos... nosotros somos un Estado soberano, nosotros tenemos autodeterminación, nosotros tenemos independencia, nosotros no nos sometemos”.

Manifestó que llegó a la presidencia no “porque representamos a una élite de poder” ni “por una ambición personal”, sino por un mandato del pueblo.

“Si el pueblo cubano entiende que soy incapaz... que no los represento, ése es el que tiene que decidir si yo debo seguir en la dirección”, agregó.

Díaz-Canel acusó a Washington de aplicar una política hostil contra la isla, y sostuvo que “no tiene moral para exigir nada a Cuba”.

Señaló que Estados Unidos debería reconocer cuánto han costado esas políticas al pueblo cubano y cuánto han privado al pueblo estadounidense de una relación normal con los cubanos.

Díaz-Canel indicó que Cuba está interesada en entablar un diálogo y debatir cualquier tema sin condiciones, sin que se exijan cambios en el sistema político cubano, de la misma forma en que La Habana no exige cambios en el sistema estadounidense.

Cuba culpa a un bloqueo energético de Estados Unidos por el agravamiento de sus dificultades, ya que la falta de petróleo afecta el sistema de salud de la isla, el transporte público y la producción de bienes y servicios.

A finales de marzo, un buque ruso que transportaba 730.000 barriles de crudo llegó a Cuba, el primer envío de petróleo a la isla en tres meses. Rusia ha prometido enviar un segundo petrolero.

Pese a amenazar en enero con imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump permitió que el navío ruso llegara a la isla.

“Cuba está acabada”, declaró Trump en ese momento. “Tienen un mal régimen. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto y, consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”.

La isla sólo produce el 40% del combustible que consume, y dejó de recibir envíos clave de petróleo desde Venezuela después de que Estados Unidos invadiera al país sudamericano en enero y capturara al entonces presidente Nicolás Maduro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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