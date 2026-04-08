🚨 MISTERIO: HALLAN SIN VIDA A JOVEN CUBANA DE 24 AÑOS EN SU APARTAMENTO EN EEUU

Hallan sin vida a joven cubana en EE.UU. y familia busca respuestas mientras caso sigue bajo investigación
Estados Unidos — La muerte de Kiasty Díaz González, una joven cubana de 24 años, ha generado conmoción en la comunidad tras ser hallada sin vida en su apartamento en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
El caso permanece bajo investigación, mientras familiares y amigos buscan respuestas sobre lo ocurrido.
Muerte repentina y sin explicación
Hasta el momento, no se han revelado:
Fecha exacta del fallecimiento
Causas de la muerte
Detalles oficiales del incidente
La falta de información ha incrementado la incertidumbre entre sus allegados.
Conmoción en la comunidad
Conocida como “Kia”, la joven era descrita como una persona llena de sueños y con gran impacto en quienes la conocían.
“Su partida ha dejado un vacío inmenso y muchas preguntas sin respuesta”, expresó un familiar cercano.
Campaña para esclarecer el caso
Ante la incertidumbre, familiares y amigos lanzaron una campaña en GoFundMe con dos objetivos:
Cubrir gastos funerarios
Contratar un investigador privado
Meta: $5,000
Recaudado: $2,183 (hasta el momento)
Búsqueda de respuestas
El entorno cercano insiste en conocer la verdad:
Piden apoyo económico o difusión
Buscan pistas que ayuden a esclarecer el caso
No descartan nuevas líneas de investigación
Origen y vida
Kiasty era oriunda de Holguín y residió en Ciego de Ávila antes de emigrar a Estados Unidos.
Su fallecimiento revive una realidad frecuente: familias cubanas que enfrentan dificultades para cubrir gastos tras muertes en el extranjero.