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🚨 MISTERIO: HALLAN SIN VIDA A JOVEN CUBANA DE 24 AÑOS EN SU APARTAMENTO EN EEUU

Joven cubana de 24 años es hallada muerta en su apartamento en EE.UU.; autoridades investigan causas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Kiasty Díaz González

Hallan sin vida a joven cubana en EE.UU. y familia busca respuestas mientras caso sigue bajo investigación

Estados Unidos — La muerte de Kiasty Díaz González, una joven cubana de 24 años, ha generado conmoción en la comunidad tras ser hallada sin vida en su apartamento en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

El caso permanece bajo investigación, mientras familiares y amigos buscan respuestas sobre lo ocurrido.

Screenshot 2026-04-08 at 11.15.24AM

Muerte repentina y sin explicación

Hasta el momento, no se han revelado:

Fecha exacta del fallecimiento

Causas de la muerte

Screenshot 2026-04-08 at 11.15.12AM

Detalles oficiales del incidente

La falta de información ha incrementado la incertidumbre entre sus allegados.

Conmoción en la comunidad

Conocida como “Kia”, la joven era descrita como una persona llena de sueños y con gran impacto en quienes la conocían.

“Su partida ha dejado un vacío inmenso y muchas preguntas sin respuesta”, expresó un familiar cercano.

Campaña para esclarecer el caso

Ante la incertidumbre, familiares y amigos lanzaron una campaña en GoFundMe con dos objetivos:

Cubrir gastos funerarios

Contratar un investigador privado

Meta: $5,000

Recaudado: $2,183 (hasta el momento)

Búsqueda de respuestas

El entorno cercano insiste en conocer la verdad:

Piden apoyo económico o difusión

Buscan pistas que ayuden a esclarecer el caso

No descartan nuevas líneas de investigación

Origen y vida

Kiasty era oriunda de Holguín y residió en Ciego de Ávila antes de emigrar a Estados Unidos.

Su fallecimiento revive una realidad frecuente: familias cubanas que enfrentan dificultades para cubrir gastos tras muertes en el extranjero.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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