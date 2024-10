Cubano de Miami acusado de balear a dos personas dentro de un carro a las afueras de un edificio en Hialeah

Todo ello quedó grabado en cámaras de videovigilancia del lugar y hubo testigos.

Según la policía de Hialeah, ninguno de los disparos alcanzó a la víctima, por lo que no sufrió lesiones.

Entre los residentes del área había sorpresa, pero también conocimiento de la situación.

“Sí había escuchado antes y he visto muchos policías aquí estos días. Hace unos años no pasaba, pero ya eso de sacar armas se ha ido agravando desde hace uno o dos años hasta ahora”, dijo Mario Linares, residente del área.

“Yo no he visto nada aquí, así que me sorprende, pero bueno, ahora debemos estar más pendientes y tampoco sé muy bien porque me sorprende porque en este país pasan cosas así”, comentaba otra residente del área.

Cabe decir que esta no era la primera vez que aparentemente el acusado agredía a una de las víctimas.

La policía de Miami también lo buscaba por un tiroteo separado con la misma víctima.

La jueza le impuso al acusado una orden de alejamiento hacia las víctimas; además le concedió la petición hecha por la fiscalía y le denegó al joven cubano el derecho a fianza.