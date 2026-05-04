Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Un hombre fue arrestado en North Fort Myers, en el suroeste de Florida, acusado de matar a su pareja en un caso que las autoridades investigan como homicidio en segundo grado.
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El sospechoso fue detenido tras huir de la escena; autoridades investigan el caso como homicidio en segundo grado en el condado de Lee
Un hombre fue arrestado en North Fort Myers, en el suroeste de Florida, acusado de matar a su pareja en un caso que las autoridades investigan como homicidio en segundo grado.
El sospechoso, Alain Wilfredo Samón Cuadra, fue detenido poco después del incidente, ocurrido en una vivienda ubicada en Shelby Lane, según informó la Lee County Sheriff's Office.
Agentes acudieron al lugar tras recibir un reporte de altercado doméstico. Al ingresar a la vivienda, encontraron a la víctima, identificada como Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, sin signos vitales y con múltiples heridas.
La escena fue asegurada de inmediato y procesada como parte de una investigación de homicidio.
De acuerdo con las autoridades, el sospechoso abandonó el lugar en una camioneta de trabajo tras el incidente. Posteriormente, fue localizado en una zona boscosa cercana y arrestado sin mayores incidentes.
Actualmente permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Lee, a la espera de comparecer ante un tribunal.
Las primeras indagaciones indican que el acusado y la víctima mantenían una relación de convivencia. Testimonios recabados por los investigadores apuntan a que ambos estuvieron juntos antes del suceso.
Las autoridades continúan recopilando pruebas y no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del hecho.
El caso ha generado reacciones entre residentes del área, así como entre miembros de la comunidad cubana en el sur de Florida. La víctima era madre de dos niñas, según informaron allegados.
La Oficina del Sheriff del condado de Lee indicó que el caso sigue activo y que se esperan nuevos desarrollos conforme avance el proceso judicial.
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