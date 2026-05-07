Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

El periodista oficialista Jorge Legañoa aseguró que la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio podrían preparar acciones relacionadas con Cuba para el próximo 20 de mayo, fecha en la que se conmemoran 126 años de la independencia cubana.

Las declaraciones llegan en medio del incremento de tensiones políticas, sanciones económicas y movimientos estratégicos de Washington en torno a la isla.

El régimen cubano entra en pánico… el propio vocero oficialista Jorge Legañoa afirma que podrían ocurrir “sorpresas” este 20 de mayo, cuando se conmemoran 126 años de la independencia de Cuba. El castrismo lleva meses en estado de insomnio permanente. pic.twitter.com/moq7tLqPyk

Durante sus comentarios, Legañoa sugirió que las recientes reuniones y declaraciones de funcionarios estadounidenses podrían anticipar nuevas medidas contra el régimen cubano.

El comunicador oficialista advirtió sobre posibles “sorpresas” vinculadas al 20 de mayo, una fecha históricamente sensible para el gobierno cubano.

Aunque no ofreció detalles concretos, sus palabras alimentaron especulaciones en redes sociales y medios digitales.

Washington aumenta la presión sobre La Habana

En las últimas semanas, la administración estadounidense ha intensificado:

Nuevas sanciones económicas

Restricciones financieras

Presión diplomática

Movimientos militares y estratégicos en el Caribe

Además, Trump y Marco Rubio han endurecido públicamente su discurso sobre Cuba.

El régimen culpa a EEUU de la crisis

Legañoa también criticó las políticas impulsadas desde Washington y aseguró que las medidas estadounidenses agravan la crisis económica en la isla.

Sin embargo, desde Estados Unidos se insiste en que la situación cubana responde principalmente a:

Problemas estructurales internos

Crisis económica prolongada

Fin del apoyo energético venezolano

Colapso productivo del sistema cubano

Un clima de creciente tensión política

Las declaraciones del periodista oficialista reflejan el nerviosismo creciente dentro del aparato político cubano ante:

El aumento de la presión internacional

La crisis energética

Los apagones prolongados

El deterioro económico y social

Analistas consideran que el régimen atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas recientes.

El simbolismo del 20 de mayo

El 20 de mayo marca el aniversario de la instauración de la República de Cuba en 1902, una fecha históricamente rechazada por el discurso oficial del castrismo, que la considera vinculada a la influencia estadounidense sobre la isla.

Ahora, la fecha vuelve a colocarse en el centro del debate político y geopolítico.