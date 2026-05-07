americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Jorge Legañoa advirtió sobre posibles acciones de EEUU el 20 de mayo en medio del aumento de presión sobre Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jorge Legañoa

El régimen cubano aumenta su preocupación ante movimientos de Washington

El periodista oficialista Jorge Legañoa aseguró que la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio podrían preparar acciones relacionadas con Cuba para el próximo 20 de mayo, fecha en la que se conmemoran 126 años de la independencia cubana.

Las declaraciones llegan en medio del incremento de tensiones políticas, sanciones económicas y movimientos estratégicos de Washington en torno a la isla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2052342061903343875?s=20&partner=&hide_thread=false

“Pueden venir sorpresas”

Durante sus comentarios, Legañoa sugirió que las recientes reuniones y declaraciones de funcionarios estadounidenses podrían anticipar nuevas medidas contra el régimen cubano.

El comunicador oficialista advirtió sobre posibles “sorpresas” vinculadas al 20 de mayo, una fecha históricamente sensible para el gobierno cubano.

Aunque no ofreció detalles concretos, sus palabras alimentaron especulaciones en redes sociales y medios digitales.

Washington aumenta la presión sobre La Habana

En las últimas semanas, la administración estadounidense ha intensificado:

Nuevas sanciones económicas

Restricciones financieras

Presión diplomática

Movimientos militares y estratégicos en el Caribe

Además, Trump y Marco Rubio han endurecido públicamente su discurso sobre Cuba.

El régimen culpa a EEUU de la crisis

Legañoa también criticó las políticas impulsadas desde Washington y aseguró que las medidas estadounidenses agravan la crisis económica en la isla.

Sin embargo, desde Estados Unidos se insiste en que la situación cubana responde principalmente a:

Problemas estructurales internos

Crisis económica prolongada

Fin del apoyo energético venezolano

Colapso productivo del sistema cubano

Un clima de creciente tensión política

Las declaraciones del periodista oficialista reflejan el nerviosismo creciente dentro del aparato político cubano ante:

El aumento de la presión internacional

La crisis energética

Los apagones prolongados

El deterioro económico y social

Analistas consideran que el régimen atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas recientes.

El simbolismo del 20 de mayo

El 20 de mayo marca el aniversario de la instauración de la República de Cuba en 1902, una fecha históricamente rechazada por el discurso oficial del castrismo, que la considera vinculada a la influencia estadounidense sobre la isla.

Ahora, la fecha vuelve a colocarse en el centro del debate político y geopolítico.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
muere hombre atropellado en santiago de cuba y crece la polemica: senalan a juan guillermo almeida

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

imagen que sacude: marco rubio aparece con mapa de cuba en reunion clave del comando sur
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

cuba controla la renuncia a la ciudadania: nueva ley da el poder final al estado

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Destacados del día

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

El impacto mundial del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, en cifras

Video viral de Delta Force cubanos desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Video viral de "Delta Force cubanos" desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

MINFAR endurece su discurso: La orden de alto el fuego no será dada jamás

MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter