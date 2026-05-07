Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

La minera canadiense Sherritt International , principal socio extranjero del régimen cubano en minería y energía durante más de tres décadas, suspendió este jueves su participación directa en todas sus empresas conjuntas en Cuba tras las nuevas sanciones impuestas por la administración de Donald Trump .

La compañía inició además la repatriación inmediata de empleados expatriados, en una decisión que profundiza la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

La decisión ocurre después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que amplió sanciones económicas contra estructuras vinculadas al régimen cubano.

Penalizaciones a entidades que operen con empresas bloqueadas cubanas

El modelo operativo de Sherritt dependía directamente del acceso a la banca y financiamiento internacional, lo que terminó afectando la viabilidad de sus negocios en Cuba.

Golpe al níquel, el cobalto y la electricidad

La salida de Sherritt afecta sectores estratégicos de la economía cubana:

Producción de níquel

Producción de cobalto

Generación eléctrica

Operaciones energéticas industriales

La empresa participaba en Energas S.A., responsable de aproximadamente entre el 10% y el 15% de la capacidad de generación eléctrica independiente de la isla.

Renuncias y crisis dentro de la compañía

Según reportes financieros, tres miembros del consejo directivo presentaron su renuncia inmediata:

Brian Imrie

Richard Moat

Brett Richards

La empresa ya había advertido días antes que evaluaba el impacto de las nuevas medidas estadounidenses sobre sus operaciones cubanas.

La crisis venía empeorando desde febrero

La situación de Sherritt ya mostraba señales de deterioro meses antes.

En febrero:

La compañía suspendió producción de níquel y cobalto en Moa

Cuba reportó falta crítica de combustible

Se agravaron los apagones nacionales

La producción minera cayó drásticamente en los últimos años, mientras la deuda acumulada del Estado cubano con Sherritt supera los 344 millones de dólares.

Más de 30 años de negocios en Cuba

La relación de Sherritt con Cuba comenzó en 1991 y se consolidó en 1994 mediante empresas mixtas con el Estado cubano.

Durante décadas la compañía operó en:

Minería

Energía

Telecomunicaciones

Procesamiento de níquel

En 1996 fue una de las primeras empresas afectadas por la Ley Helms-Burton debido al uso de propiedades expropiadas por el régimen cubano.

Washington aumenta la presión sobre La Habana

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba.

Las medidas han provocado:

Caída de importaciones energéticas

Crisis de combustible

Reducción de inversiones

Mayor presión financiera internacional

Analistas consideran que la salida de Sherritt representa uno de los golpes económicos más severos sufridos por el régimen en años recientes.

Cuba enfrenta un escenario crítico

La isla atraviesa actualmente:

Apagones masivos

Escasez de alimentos y combustible

Crisis productiva

Contracción económica proyectada del 7,2% para 2026

La salida de su principal socio minero extranjero aumenta aún más la incertidumbre sobre el futuro energético y económico del país.