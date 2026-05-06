Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

EEUU intensifica vigilancia aérea sobre el Caribe
Un avión de patrulla marítima Boeing P-8 Poseidon de la Marina de United States fue detectado este miércoles realizando maniobras prolongadas de vigilancia sobre aguas internacionales próximas a Cuba, en medio del aumento de la tensión política y militar entre ambos países.
El aparato operó principalmente sobre el Caribe occidental y zonas marítimas cercanas al sur y noroeste de la isla.
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Qué capacidades tiene el avión P-8A Poseidon
El Boeing P-8A Poseidon es una de las plataformas de vigilancia y guerra marítima más avanzadas utilizadas por la Armada estadounidense.
Según Boeing, la aeronave está diseñada para:
Guerra antisubmarina
Vigilancia marítima
Inteligencia y reconocimiento (ISR)
Detección de movimientos navales y emisiones electrónicas
El avión suele coordinar operaciones con drones de gran altitud y otras plataformas de monitoreo estratégico.
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El vuelo ocurre en plena escalada regional
La operación aérea coincide con:
Nuevas sanciones estadounidenses contra La Habana
Mayor actividad militar del Comando Sur en el Caribe
Ejercicios militares FLEX2026 en Key West
Incremento de operaciones navales y vuelos de vigilancia
En las últimas semanas, Washington ha reforzado significativamente su presencia militar en el entorno regional.
Marco Rubio apareció junto a un mapa de Cuba
La tensión aumentó aún más luego de que el secretario de Estado Marco Rubio apareciera junto al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, con un mapa de Cuba como fondo durante una reunión de alto nivel en Florida.
El encuentro formó parte de la Conferencia de Jefes de Misión 2026 realizada en Doral.
Washington aumenta la presión sobre La Habana
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado en los últimos meses:
Restricciones económicas
Sanciones sobre energía y finanzas
Presión diplomática y estratégica
Operaciones militares regionales
Mientras tanto, autoridades cubanas denuncian amenazas externas y mantienen un discurso de resistencia.
El Caribe vuelve a ser escenario estratégico
Analistas consideran que el aumento de vuelos de vigilancia, operaciones navales y despliegues militares refleja una nueva etapa de tensión geopolítica en el Caribe.
El P-8 Poseidon es considerado clave para monitorear movimientos marítimos y operaciones estratégicas en zonas sensibles de la región.