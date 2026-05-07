EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Marco Rubio lanza nuevas sanciones contra el aparato económico del régimen cubano
El secretario de Estado de United States, Marco Rubio, anunció este jueves una nueva batería de sanciones contra estructuras estratégicas vinculadas al régimen de Cuba, incluyendo al conglomerado militar GAESA, una de sus directivas y una importante empresa minera estatal.
Las medidas fueron impuestas bajo la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, dirigida contra responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional estadounidense.
GAESA, el principal blanco de Washington
Rubio describió a GAESA como:
“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.
El conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, incluyendo:
Turismo
Hoteles
Puertos
Remesas
Comercio exterior
Finanzas estratégicas
Washington sostiene que el grupo funciona como la principal estructura económica y financiera del régimen cubano.
Quiénes fueron sancionados
Las nuevas medidas alcanzan a:
GAESA
Ania Guillermina Lastres Morera
Moa Nickel S.A.
Según el Departamento de Estado, Lastres Morera es o fue integrante de alto nivel dentro de la estructura directiva del conglomerado militar.
Golpe al sector del níquel y el cobalto
Rubio acusó a Moa Nickel S.A. de:
Explotar recursos naturales para beneficiar al régimen
Operar sobre activos expropiados a ciudadanos estadounidenses
Financiar estructuras estatales cubanas
La medida también impacta indirectamente a la minera canadiense Sherritt International, principal socia extranjera de Moa Nickel.
Sherritt suspende operaciones en Cuba
Tras las sanciones, Sherritt suspendió oficialmente sus operaciones en Cuba, profundizando la crisis energética y minera de la isla.
La empresa ya había reducido actividades desde febrero debido a:
Falta de combustible
Crisis eléctrica
Problemas operativos
Analistas estiman que la paralización afecta entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica vinculada al sector minero cubano.
Washington refuerza estructuras en Florida
El anuncio ocurre mientras el Departamento de Estado y el Comando Sur de Estados Unidos refuerzan estructuras estratégicas y logísticas en Florida.
En días recientes:
Se trasladó personal hacia Miami
Se reforzaron centros de suministros
Se incrementó la coordinación regional
Además, Rubio fue fotografiado frente a un mapa de Cuba durante una reunión de alto nivel en Doral junto al general Francis L. Donovan.
Más de 240 sanciones desde enero
Según reportes oficiales:
EEUU acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026
Al menos siete tanqueros habrían sido interceptados
Las importaciones energéticas cubanas cayeron entre 80% y 90%
Rubio aseguró que:
“Se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.
Cuba enfrenta creciente presión internacional
Las nuevas medidas llegan en medio de:
Apagones masivos
Escasez de alimentos y combustible
Crisis económica profunda
Mayor tensión geopolítica en el Caribe
Ni Trump ni Rubio han descartado públicamente acciones más severas contra el régimen cubano.