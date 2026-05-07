EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

El secretario de Estado de United States , Marco Rubio , anunció este jueves una nueva batería de sanciones contra estructuras estratégicas vinculadas al régimen de Cuba , incluyendo al conglomerado militar GAESA , una de sus directivas y una importante empresa minera estatal.

Las medidas fueron impuestas bajo la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, dirigida contra responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional estadounidense.

Rubio describió a GAESA como:

“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.

El conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, incluyendo:

Turismo

Hoteles

Puertos

Remesas

Comercio exterior

Finanzas estratégicas

Washington sostiene que el grupo funciona como la principal estructura económica y financiera del régimen cubano.

Quiénes fueron sancionados

Las nuevas medidas alcanzan a:

GAESA

Ania Guillermina Lastres Morera

Moa Nickel S.A.

Según el Departamento de Estado, Lastres Morera es o fue integrante de alto nivel dentro de la estructura directiva del conglomerado militar.

Golpe al sector del níquel y el cobalto

Rubio acusó a Moa Nickel S.A. de:

Explotar recursos naturales para beneficiar al régimen

Operar sobre activos expropiados a ciudadanos estadounidenses

Financiar estructuras estatales cubanas

La medida también impacta indirectamente a la minera canadiense Sherritt International, principal socia extranjera de Moa Nickel.

Sherritt suspende operaciones en Cuba

Tras las sanciones, Sherritt suspendió oficialmente sus operaciones en Cuba, profundizando la crisis energética y minera de la isla.

La empresa ya había reducido actividades desde febrero debido a:

Falta de combustible

Crisis eléctrica

Problemas operativos

Analistas estiman que la paralización afecta entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica vinculada al sector minero cubano.

Washington refuerza estructuras en Florida

El anuncio ocurre mientras el Departamento de Estado y el Comando Sur de Estados Unidos refuerzan estructuras estratégicas y logísticas en Florida.

En días recientes:

Se trasladó personal hacia Miami

Se reforzaron centros de suministros

Se incrementó la coordinación regional

Además, Rubio fue fotografiado frente a un mapa de Cuba durante una reunión de alto nivel en Doral junto al general Francis L. Donovan.

Más de 240 sanciones desde enero

Según reportes oficiales:

EEUU acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026

Al menos siete tanqueros habrían sido interceptados

Las importaciones energéticas cubanas cayeron entre 80% y 90%

Rubio aseguró que:

“Se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.

Cuba enfrenta creciente presión internacional

Las nuevas medidas llegan en medio de:

Apagones masivos

Escasez de alimentos y combustible

Crisis económica profunda

Mayor tensión geopolítica en el Caribe

Ni Trump ni Rubio han descartado públicamente acciones más severas contra el régimen cubano.