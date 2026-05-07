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EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Marco Rubio anunció sanciones contra GAESA, directivos y empresas mineras cubanas bajo la nueva ofensiva de Trump

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco Rubio

Marco Rubio lanza nuevas sanciones contra el aparato económico del régimen cubano

El secretario de Estado de United States, Marco Rubio, anunció este jueves una nueva batería de sanciones contra estructuras estratégicas vinculadas al régimen de Cuba, incluyendo al conglomerado militar GAESA, una de sus directivas y una importante empresa minera estatal.

Las medidas fueron impuestas bajo la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, dirigida contra responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional estadounidense.

GAESA, el principal blanco de Washington

Rubio describió a GAESA como:

“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.

El conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, incluyendo:

Turismo

Hoteles

Puertos

Remesas

Comercio exterior

Finanzas estratégicas

Washington sostiene que el grupo funciona como la principal estructura económica y financiera del régimen cubano.

Quiénes fueron sancionados

Las nuevas medidas alcanzan a:

GAESA

Ania Guillermina Lastres Morera

Moa Nickel S.A.

Según el Departamento de Estado, Lastres Morera es o fue integrante de alto nivel dentro de la estructura directiva del conglomerado militar.

Golpe al sector del níquel y el cobalto

Rubio acusó a Moa Nickel S.A. de:

Explotar recursos naturales para beneficiar al régimen

Operar sobre activos expropiados a ciudadanos estadounidenses

Financiar estructuras estatales cubanas

La medida también impacta indirectamente a la minera canadiense Sherritt International, principal socia extranjera de Moa Nickel.

Sherritt suspende operaciones en Cuba

Tras las sanciones, Sherritt suspendió oficialmente sus operaciones en Cuba, profundizando la crisis energética y minera de la isla.

La empresa ya había reducido actividades desde febrero debido a:

Falta de combustible

Crisis eléctrica

Problemas operativos

Analistas estiman que la paralización afecta entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica vinculada al sector minero cubano.

Washington refuerza estructuras en Florida

El anuncio ocurre mientras el Departamento de Estado y el Comando Sur de Estados Unidos refuerzan estructuras estratégicas y logísticas en Florida.

En días recientes:

Se trasladó personal hacia Miami

Se reforzaron centros de suministros

Se incrementó la coordinación regional

Además, Rubio fue fotografiado frente a un mapa de Cuba durante una reunión de alto nivel en Doral junto al general Francis L. Donovan.

Más de 240 sanciones desde enero

Según reportes oficiales:

EEUU acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026

Al menos siete tanqueros habrían sido interceptados

Las importaciones energéticas cubanas cayeron entre 80% y 90%

Rubio aseguró que:

“Se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.

Cuba enfrenta creciente presión internacional

Las nuevas medidas llegan en medio de:

Apagones masivos

Escasez de alimentos y combustible

Crisis económica profunda

Mayor tensión geopolítica en el Caribe

Ni Trump ni Rubio han descartado públicamente acciones más severas contra el régimen cubano.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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