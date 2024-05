Cubano dueño de compañía arremete contra los Influencers de Miami: "Quieren hacerse sus casas nuevas completas a nuestra costa"

En su mensaje, el empresario mencionó que muchos de estos influencers y artistas prometen promocionar los negocios, pero luego no cumplen con su parte del trato.

El empresario advirtió a las compañías pequeñas que tengan cuidado al hacer negocios con estas personas, compartiendo su experiencia personal en la que algunos artistas no cumplieron con lo prometido.

El empresario concluyó su mensaje instando a otros empresarios a no contactarlo a menos que sea para cobrar, sugiriendo que no está dispuesto a seguir colaborando con aquellos que no cumplen con sus compromisos.

Las declaraciones del empresario recibieron respuestas de otros empresarios que compartieron experiencias similares, respaldando sus palabras y señalando que también han enfrentado situaciones donde los influencers y artistas buscan obtener servicios gratuitos sin cumplir con lo acordado.