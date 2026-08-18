Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y desafía a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó este martes en Truth Social un mapa en el que el estratégico Estrecho de Ormuz aparece identificado como “Nuevo Territorio de EEUU” , profundizando una controversia con Teherán sobre el control de una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Trump también aseguró que el estrecho se encuentra “abierto y en operaciones” y afirmó que las minas desplegadas en sus aguas fueron retiradas o detonadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”. pic.twitter.com/iEVTHGFOXd

La publicación representa una nueva escalada retórica después de que el mandatario planteara en varias ocasiones la posibilidad de reclamar para Estados Unidos algún tipo de control sobre la estratégica vía marítima.

Sin embargo, Washington no ha anunciado formalmente una anexión del Estrecho de Ormuz ni existe reconocimiento internacional de soberanía estadounidense sobre la zona .

La imagen compartida por el presidente muestra el estrecho con una etiqueta que rápidamente generó atención internacional:

La publicación llega después de que Trump comenzara a plantear públicamente la idea de controlar el estrecho.

El viernes, el mandatario sugirió inicialmente en tono jocoso que pronto podría declararlo territorio estadounidense.

La reacción de Teherán fue inmediata.

Las autoridades iraníes respondieron que el Estrecho de Ormuz “seguirá siendo iraní”.

Trump volvió a plantear la idea desde el Despacho Oval

Lo que inicialmente parecía una provocación retórica volvió a aparecer posteriormente durante declaraciones del presidente ante periodistas.

El lunes, desde el Despacho Oval, Trump sugirió nuevamente que considerar el estrecho como territorio estadounidense podría ser una buena idea.

Un día después publicó el mapa en Truth Social.

La secuencia ha aumentado las interrogantes sobre si se trata exclusivamente de una estrategia de presión política contra Teherán o si Washington pretende impulsar algún tipo de iniciativa más amplia sobre la seguridad y control de la vía marítima.

¿Por qué el Estrecho de Ormuz es tan importante?

El Estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos estratégicos de la economía mundial.

La estrecha vía marítima conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico y constituye una ruta fundamental para las exportaciones energéticas de varios países de Medio Oriente.

En condiciones normales, por sus aguas transita aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido globalmente.

Cualquier interrupción prolongada puede afectar los mercados internacionales de energía y provocar fuertes movimientos en los precios del crudo.

Trump asegura que Ormuz “está abierto y en operaciones”

El presidente estadounidense afirmó que la situación marítima se encuentra bajo control.

En una publicación en Truth Social, aseguró:

“El Estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas”.

La afirmación llega después de un periodo de fuertes interrupciones del tráfico comercial como consecuencia del enfrentamiento con Irán.

Trump sostiene que las operaciones estadounidenses han permitido recuperar la navegación por la zona.

El presidente niega negociaciones con Teherán

Trump también descartó que existan conversaciones diplomáticas abiertas con el Gobierno iraní.

“No hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”, escribió.

La declaración contradice cualquier expectativa inmediata de una salida negociada a la confrontación.

El mandatario aseguró además que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes continúa vigente.

Washington mantiene la presión naval sobre Irán

La estrategia estadounidense combina presión militar, restricciones marítimas y un discurso cada vez más duro hacia Teherán.

Trump confirmó que el cerco sobre los puertos iraníes permanece activo mientras Estados Unidos intenta impedir determinadas operaciones marítimas del régimen.

El Estrecho de Ormuz se ha convertido así en uno de los principales escenarios de la confrontación.

Su importancia económica transforma cualquier movimiento militar o político en la zona en un asunto con consecuencias potencialmente globales.

Irán rechaza cualquier pretensión estadounidense sobre el estrecho

Teherán ha rechazado las declaraciones de Trump y sostiene que Estados Unidos no tiene derecho a reclamar soberanía sobre la vía marítima.

La respuesta iraní insiste en que Ormuz continuará bajo el marco territorial y jurídico existente.

El mapa publicado por Trump no modifica por sí mismo el estatus internacional de la zona.

Cualquier modificación territorial implicaría enormes desafíos jurídicos, diplomáticos y militares.

Una provocación con impacto geopolítico

La publicación del mapa añade un nuevo elemento a la estrategia comunicativa de Trump frente a Irán.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha anunciado un procedimiento formal para anexionar el Estrecho de Ormuz, y la imagen difundida por el presidente no constituye por sí sola una modificación de fronteras o soberanía.

Pero el mensaje político resulta inequívoco: Washington pretende demostrar que considera la seguridad y libre navegación por Ormuz un interés estratégico de primer orden.

En medio de una confrontación abierta con Teherán, el estrecho vuelve así al centro de una disputa que puede tener repercusiones directas sobre el petróleo, el comercio marítimo y la estabilidad de Medio Oriente.