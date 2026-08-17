ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó este lunes sobre un corte de fibra óptica que provocó afectaciones en la plataforma encargada de gestionar diferentes operaciones de pago del servicio Nauta , incluyendo recargas, transferencias de saldo y el pago mensual de Nauta Hogar .

La compañía estatal aseguró que sus especialistas trabajan para solucionar la avería, aunque no informó cuánto tiempo podría tardar el restablecimiento completo del sistema ni explicó qué provocó el corte del cable .

La empresa aclaró, no obstante, que los usuarios que ya tengan saldo disponible podrán continuar navegando por internet.

En una publicación difundida en sus redes sociales, ETECSA confirmó problemas en el sistema que procesa diferentes operaciones relacionadas con las cuentas Nauta.

Entre los servicios afectados se encuentran:

“Existe afectación en el sistema que gestiona los pagos (...) provocado por un corte de fibra óptica en la ruta que conecta el sitio que hospeda esta plataforma”, informó la compañía.

Pago de la cuota de Nauta Hogar.

ETECSA no explica qué provocó el corte de fibra óptica

La empresa aseguró que sus técnicos se encuentran trabajando para reparar la avería “en el menor tiempo posible”.

Sin embargo, el comunicado no ofreció una hora estimada para la recuperación del servicio.

Tampoco explicó cómo se produjo el corte de fibra óptica, si fue accidental, consecuencia de trabajos en la infraestructura o resultado de algún otro incidente.

La falta de detalles deja abiertas las interrogantes sobre el origen y alcance de la avería.

Los usuarios con saldo sí pueden continuar navegando

ETECSA aclaró que el problema afecta principalmente a la plataforma de pagos y no supone una interrupción completa del acceso a internet mediante Nauta.

“Esto no impide continuar navegando siempre que se cuente con saldo disponible”, precisó.

Por tanto, quienes tengan dinero disponible en sus cuentas podrán mantener la conexión mientras persista la avería.

El problema se concentra especialmente en quienes necesiten recargar, transferir saldo o pagar Nauta Hogar.

Una nueva avería golpea los servicios de ETECSA

El incidente se suma a una sucesión de problemas técnicos que han afectado los servicios de telecomunicaciones en Cuba durante 2026.

En marzo, ETECSA reconoció inestabilidad en las operaciones de recarga de Nauta, después de que usuarios reportaran dificultades para agregar saldo y consultar el tiempo disponible en sus cuentas.

En aquella ocasión, la compañía también informó que sus especialistas trabajaban para solucionar las incidencias.

Cortes de cables y daños a la infraestructura

Las dificultades no se han limitado a problemas informáticos.

En junio, cortes de cables de fibra óptica y alimentación eléctrica provocaron la salida de servicio de tres radiobases en Santiago de Cuba.

Los incidentes ocurrieron en medio de reportes sobre robos y daños a infraestructuras esenciales de telecomunicaciones.

La reparación de estos sistemas resulta especialmente compleja en un contexto de escasez de recursos, piezas y equipos.

Los apagones también golpean la telefonía y el internet

La profunda crisis eléctrica cubana representa otro de los principales problemas para ETECSA.

La propia empresa ha reconocido que los apagones prolongados pueden dejar determinadas zonas sin telefonía móvil ni acceso a internet cuando se agotan o fallan los sistemas de respaldo energético de las radiobases y otros centros de telecomunicaciones.

El funcionamiento de baterías y grupos electrógenos se ha vuelto fundamental para mantener operativa la red durante los extensos cortes eléctricos.

Sin embargo, la duración de los apagones y las dificultades con el combustible han reducido la capacidad de respaldo.

Sin fecha para el restablecimiento completo de Nauta

Por ahora, ETECSA no ha anunciado cuándo volverán a funcionar normalmente todas las operaciones de pago.

La compañía se limitó a informar que sus especialistas trabajan para solucionar la avería y ofreció disculpas a los clientes.

Mientras continúe el problema, los usuarios que ya dispongan de saldo podrán navegar, pero quienes necesiten realizar determinadas operaciones de recarga, transferencia o pago de Nauta Hogar podrían encontrar dificultades hasta que sea reparado el enlace de fibra óptica.