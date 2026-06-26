Arrestan al reguetonero cubano Yakarta en Miami-Dade por robo de vehículo y posesión de drogas

El artista cubano Luis Javier Prieto Cedeño, conocido en la música urbana como Yakarta, fue detenido nuevamente en Miami-Dade. Según registros correccionales, enfrenta tres cargos y permanece vinculado a una causa previa bajo fianza por delito grave.

El reguetonero cubano Yakarta , cuyo nombre real es Luis Javier Prieto Cedeño , fue arrestado el 24 de junio en Miami-Dade y trasladado al centro de detención Turner Guilford Knight , conocido como TGK.

De acuerdo con la ficha de detención, el artista fue fichado a las 8:52 p.m. y quedó registrado bajo el caso F26012494 .

El nuevo arresto vuelve a colocar al cantante en el centro de la atención pública, esta vez por acusaciones relacionadas con un presunto robo de vehículo y posesión de sustancias.

Robo de vehículo en tercer grado

Posesión de sustancia controlada

Posesión de parafernalia de drogas con intención de uso

Las fianzas asociadas suman 5,500 dólares: 2,500 dólares por el cargo de robo de vehículo, otros 2,500 por posesión de sustancia controlada y 500 por parafernalia.

Al cierre de esta nota, no se había informado públicamente que la fianza hubiera sido pagada ni que el artista hubiera sido liberado.

La anotación que complica su situación judicial

La ficha de detención incluye además la anotación “out on felony bond”, vinculada a una causa judicial previa.

Esa referencia indica que Yakarta ya se encontraba en libertad bajo fianza por un caso de delito grave al momento de este nuevo arresto.

El dato podría complicar su situación procesal, aunque los detalles de esa causa previa deberán ser evaluados por la corte correspondiente.

Un historial legal que vuelve a estar bajo la lupa

Este nuevo arresto se suma a otros procesos judiciales conocidos del artista en Florida.

En marzo de 2024, Yakarta fue detenido en Miami-Dade por cargos relacionados con posesión fraudulenta de identificaciones, robo en tercer grado y allanamiento de morada.

En abril de 2023 también enfrentó un caso vinculado a robo en una propiedad desocupada.

Antes, en 2021, fue arrestado en Hialeah por el robo de un paquete frente a una residencia, un caso que en su momento quedó registrado en reportes policiales y notas de prensa locales.

Cada expediente debe analizarse por separado y las nuevas acusaciones no equivalen a una condena.

El contraste con su mensaje de recuperación

El arresto ocurre apenas meses después de que el propio artista hablara públicamente sobre un intento de reorganizar su vida y retomar su carrera musical.

En entrevistas anteriores, Yakarta se refirió a su proceso de desintoxicación y reconoció que los problemas con las drogas lo habían alejado de la música durante años.

También había vinculado su regreso artístico con el impacto emocional que le provocó la muerte de El Taiger, ocurrida en octubre de 2024.

Su vínculo artístico con El Chacal

Yakarta ganó notoriedad dentro del reguetón cubano por su etapa junto a El Chacal, nombre artístico de Ramón Lavado.

Ambos formaron parte de una generación clave de la música urbana cubana y llegaron a consolidar una base de seguidores tanto en la isla como en la diáspora.

Más recientemente, Yakarta había retomado colaboraciones musicales y lanzó junto a El Chacal el tema “Sin freno y pa’ la luna”, estrenado apenas dos meses antes de este nuevo arresto.

Sin declaración pública del artista

Hasta el cierre de esta nota, ni Yakarta, ni su equipo de representación ni familiares habían emitido declaraciones públicas sobre la nueva detención.

El caso permanece en fase inicial y será el sistema judicial del condado de Miami-Dade el encargado de determinar los próximos pasos, incluida la revisión de la fianza, las audiencias preliminares y la evaluación formal de los cargos.

Un nuevo golpe para su carrera

El nuevo arresto representa otro golpe para la imagen pública de Yakarta, un artista que durante años fue reconocido por su peso dentro del reguetón cubano, pero que en los últimos tiempos ha estado marcado por problemas judiciales.

La situación vuelve a abrir preguntas sobre su futuro artístico, su entorno personal y su capacidad para sostener una recuperación pública en medio de nuevos procesos legales.