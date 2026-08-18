ABRE FARMACIA DE GESTIÓN PRIVADA EN LA HABANA: vecinos encuentran medicamentos ausentes en la red estatal

Una farmacia de gestión privada comenzó a operar en el municipio de Regla, La Habana , pocas semanas después de que el Gobierno cubano autorizara la participación de actores económicos no estatales en determinados servicios farmacéuticos bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

El establecimiento comercializa medicamentos y productos naturales , mientras algunos residentes aseguran haber encontrado allí fármacos que llevaban meses ausentes de las farmacias estatales.

Una farmacia de gestión privada comenzó a operar en Regla, La Habana, después de que el régimen autorizara la participación de actores no estatales en determinados servicios farmacéuticos bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública. El establecimiento fue mostrado por… pic.twitter.com/x3WfQc2iY3

La apertura representa una de las primeras expresiones visibles de la flexibilización introducida recientemente por el Gobierno en un sector que durante décadas estuvo prácticamente reservado al Estado.

Un reportaje audiovisual difundido por Preval Official mostró el funcionamiento del establecimiento y recogió testimonios de residentes de Regla.

Algunos clientes señalaron que pudieron localizar medicamentos difíciles de encontrar en la red estatal.

La disponibilidad, sin embargo, tiene un costo que varios entrevistados consideran elevado para los ingresos de la mayoría de los cubanos.

Una residente, al referirse al precio de una vitamina que necesitaba, resumió el dilema de muchos consumidores: pese al costo, debía comprarla por necesidad.

Otro vecino fue todavía más gráfico:

“Es mejor no enfermarse en Cuba”.

Cefalexina pediátrica por 2.000 pesos: los precios generan debate

Los precios constituyen uno de los principales puntos de atención de este nuevo modelo.

Entre los productos mostrados aparece cefalexina pediátrica por aproximadamente 2.000 pesos cubanos.

Para una población cuyos salarios y pensiones han perdido considerable poder adquisitivo debido a la inflación, acceder regularmente a medicamentos a estos precios puede representar un gasto significativo.

La apertura introduce así una nueva alternativa frente al desabastecimiento estatal, pero también plantea interrogantes sobre qué sectores de la población podrán pagar los medicamentos disponibles en estos establecimientos.

La farmacia asegura que entrega medicamentos gratis a personas vulnerables

La dependienta Mayra Morales explicó que el establecimiento también desarrolla acciones dirigidas a personas que no pueden costear determinados productos.

Según indicó, entregan gratuitamente algunos medicamentos a ancianos, personas vulnerables, casas de abuelos y hogares maternos.

“Tenemos acciones sociales”, explicó al describir estas entregas.

El resto de los medicamentos y productos se comercializa normalmente a los precios establecidos por el negocio.

El Decreto 160 abrió la puerta a las farmacias privadas

La aparición de este establecimiento ocurre tras la entrada en vigor del Decreto 160/2026, que modificó las actividades permitidas para los actores económicos no estatales.

La normativa eliminó la prohibición general que existía sobre determinados servicios farmacéuticos y los convirtió en actividades autorizables o condicionadas.

Esto significa que empresas privadas y otras formas de gestión no estatal pueden participar en el sector siempre que obtengan los permisos correspondientes y cumplan las regulaciones sanitarias establecidas.

El MINSAP mantiene la supervisión del nuevo mercado

La apertura no supone una liberalización completa del sector farmacéutico.

Los establecimientos privados deben operar bajo autorización y supervisión de las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud Pública conserva facultades para establecer requisitos, controles, licencias y condiciones relacionadas con la comercialización y prestación de estos servicios.

El Gobierno intenta así introducir participación privada sin renunciar al control regulatorio sobre un sector considerado especialmente sensible.

La apertura llega en medio de una grave escasez de medicamentos

El nuevo modelo comienza a funcionar en un momento especialmente complejo para el sistema sanitario cubano.

Durante los últimos años, la población ha enfrentado prolongados períodos de desabastecimiento de medicamentos esenciales en las farmacias estatales.

Antibióticos, analgésicos, medicamentos para enfermedades crónicas y otros productos han desaparecido periódicamente de los establecimientos, obligando a muchas familias a recurrir al mercado informal, envíos desde el extranjero o redes de solidaridad.

La entrada de actores privados podría aumentar la disponibilidad de determinados productos, aunque el precio aparece como una de las principales barreras.

¿Pueden los privados fabricar medicamentos?

La flexibilización mantiene importantes restricciones sobre la actividad empresarial no estatal.

La fabricación de medicamentos continúa sometida a un régimen mucho más estricto y no supone una apertura irrestricta de la producción farmacéutica.

Los actores privados pueden participar principalmente en comercialización y servicios autorizados, mientras cualquier actividad de fabricación requiere condiciones y autorizaciones específicas establecidas por las autoridades sanitarias y regulatorias.

Un cambio significativo en el modelo económico cubano

La apertura de una farmacia de gestión privada en Regla representa un cambio relevante en un país donde durante décadas la comercialización farmacéutica estuvo dominada prácticamente en su totalidad por el Estado.

El experimento será observado especialmente por dos razones: la disponibilidad de medicamentos y sus precios.

Para los residentes que encuentran productos ausentes en la red estatal, estos establecimientos representan una alternativa.

Para quienes dependen de salarios o pensiones reducidas, sin embargo, el desafío será poder pagarlos.

La frase pronunciada por uno de los vecinos durante el reportaje resume la contradicción que acompaña a esta nueva etapa:

“Es mejor no enfermarse en Cuba”.