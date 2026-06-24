Cubano contratista de FedEx acusado de robar zapatillas Nike valoradas en $36,000 en Miami-Dade

Reinier Sánchez Hurtado, de 46 años, fue arrestado en Miami Beach acusado de traficar con propiedad robada. La Policía de Medley informó que la investigación comenzó tras una denuncia de FedEx por una cadena de robos en una instalación de distribución en Medley.

Reinier Sánchez Hurtado, identificado como cubano y contratista vinculado a FedEx Ground, fue arrestado en Miami Beach acusado de participar en un presunto esquema de robo de mercancía Nike valorada en aproximadamente $36,000 .

El arresto ocurrió el 17 de junio y fue resultado de una investigación criminal iniciada meses atrás por detectives de la Policía de Medley, después de que el equipo de seguridad de FedEx denunciara una serie de robos en una instalación de distribución ubicada en esa ciudad del condado de Miami-Dade.

Sánchez Hurtado, de 46 años, enfrenta un cargo de tráfico de propiedad robada . Las autoridades sostienen que parte de la mercancía sustraída estaba compuesta por zapatillas Nike de alta gama destinadas a tiendas minoristas del área de Miami.

El caso comenzó a tomar forma después de que el equipo de seguridad de FedEx realizara una investigación interna y colocara dispositivos de rastreo GPS dentro de cajas de zapatos para seguir el recorrido de los envíos.

Según el reporte policial, esos rastreadores llevaron a los investigadores hasta la vivienda de Sánchez Hurtado en Miami.

La empresa había detectado un patrón de robos que se remontaba a 2024. Parte de los cargamentos de calzado Nike, que debían llegar a tiendas del sur de Florida, nunca arribaron a su destino.

Un presunto esquema dentro de rutas de entrega

De acuerdo con el informe de arresto, Sánchez Hurtado trabajaba para un contratista de FedEx Ground y tenía responsabilidades de supervisión sobre conductores asignados a rutas de entrega afectadas por los robos.

FedEx concluyó que el acusado habría actuado presuntamente junto a otros dos sospechosos, todos vinculados laboralmente al esquema. En conjunto, las autoridades estiman que la mercancía desviada alcanzaría un valor aproximado de $36,000.

El sargento Luis Rivera, portavoz de la Policía de Medley, describió el caso como un posible esquema organizado y confirmó que la investigación sigue abierta.

El arresto fue captado por un dron en Miami Beach

La detención de Sánchez Hurtado fue grabada por un dron del Departamento de Policía de Miami Beach, en una operación coordinada entre varias agencias del condado.

Los detectives de Medley fueron alertados después de que Sánchez Hurtado tuviera contacto con la Policía de Miami Beach durante una parada de tráfico rutinaria.

A partir de ese momento, los investigadores coordinaron con el Centro de Inteligencia en Tiempo Real de Miami Beach y con unidades tácticas del Departamento de Policía de Miami-Dade para localizar el vehículo del sospechoso cerca de la intersección de la calle 14 y Drexel Avenue.

FedEx confirma que ya no trabaja para la compañía

FedEx confirmó en una breve declaración que Sánchez Hurtado ya no presta servicios en nombre de la compañía.

La empresa indicó que estaba al tanto del arresto de un conductor proveedor de servicios por parte del Departamento de Policía de Miami Beach y remitió cualquier pregunta adicional a las autoridades policiales.

La investigación continúa activa para determinar si hay más mercancía involucrada y si otras personas participaron en el presunto esquema.

Un nuevo caso de robo de carga en el sur de Florida

El arresto de Sánchez Hurtado se suma a otros casos recientes de robos de paquetes, mercancía tecnológica y productos de alto valor relacionados con empleados o contratistas de empresas de logística en el sur de Florida.

Las autoridades han reforzado el uso de herramientas tecnológicas, como rastreadores GPS, drones y centros de inteligencia en tiempo real, para detectar estos esquemas y coordinar arrestos entre agencias locales.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la seguridad interna de las empresas de transporte y distribución, especialmente cuando se trata de productos de alta demanda en el mercado negro.