Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) anunció el arresto de 11 personas como parte de una investigación sobre un esquema para obtener fraudulentamente permisos de estacionamiento destinados a personas con discapacidad mediante documentos y certificaciones médicas presuntamente falsificados.

Las detenciones forman parte de la denominada “Operación Estacionamiento Denegado” (Operation Parking Denied) , encabezada por la Sección de Corrupción Pública del MDSO.

Entre los arrestados figuran personas de origen cubano, aunque las autoridades no precisaron oficialmente cuántos de los 11 detenidos tienen esa nacionalidad.

Según los investigadores, algunos permisos eran obtenidos mediante intermediarios que cobraban hasta 200 dólares y proporcionaban documentación con supuestas firmas de médicos que nunca habían atendido a los solicitantes.

Según las autoridades, intermediarios conseguían o preparaban formularios de certificación de discapacidad con firmas médicas presuntamente falsificadas .

Los solicitantes utilizaban posteriormente esos documentos para tramitar los distintivos que permiten estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad.

Los investigadores aseguran que algunos intermediarios cobraban hasta $200 por el servicio.

Al revisar las solicitudes, los detectives descubrieron casos en los que los médicos identificados en los documentos nunca habían examinado ni tratado a las personas que aparecían como pacientes.

Usaron incluso la firma de un médico fallecido

Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación estuvo relacionado con las firmas utilizadas para justificar las supuestas discapacidades.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, aseguró que al menos uno de los documentos llevaba la firma atribuida a un médico retirado desde 2020 y fallecido en 2025.

Otro de los casos destacados por las autoridades involucra a Lianne Quintero, arrestada el 13 de agosto.

Según el reporte policial, Quintero habría presentado en mayo de 2025 una solicitud que contenía la firma de un médico que había fallecido días antes.

Las autoridades aseguran que la mujer reconoció no tener una discapacidad y entregó voluntariamente el permiso.

Los 11 arrestados en la Operación Parking Denied

El cartel divulgado por la Oficina del Sheriff identifica a los detenidos como:

Ryan Carbonell , arrestado el 17 de agosto.

Roberto Lopez , el 14 de agosto.

Jorge Yanes , el 14 de agosto.

Irene Oria , el 14 de agosto.

Juan Aristizabal , el 13 de agosto.

Lianne Quintero , el 13 de agosto.

Etian Vila , el 12 de agosto.

Camilo Padilla , el 29 de julio.

Kristina Drobachevskaia , el 21 de julio.

Alexander Campo , el 21 de julio.

Rafael Brito Diaz, el 6 de abril.

Los cargos y circunstancias individuales pueden variar entre los detenidos y las acusaciones deberán resolverse en los respectivos procesos judiciales.

Una auditoría de casi 42.000 solicitudes destapó las irregularidades

La operación policial surgió de una auditoría masiva iniciada en diciembre de 2025 por la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade, encabezada por Dariel Fernández.

La revisión incluyó solicitudes de permisos permanentes y temporales presentadas durante los 24 meses anteriores.

Para junio de 2026, las autoridades habían revisado cerca de 42.000 solicitudes.

Como resultado, 5.656 permisos habían sido cancelados, aproximadamente el 14 % de los expedientes examinados hasta ese momento.

Miles de solicitudes no superaron la revisión

La magnitud de las irregularidades detectadas llamó especialmente la atención de las autoridades.

Al momento de anunciarse los arrestos, 6.190 de las 7.349 solicitudes correspondientes a la fase final de la auditoría habían reprobado la revisión.

Los expedientes donde aparecieron indicios de posibles delitos fueron remitidos a la Oficina del Sheriff para investigaciones adicionales.

De ese proceso surgió la Operación Parking Denied.

Miami-Dade advierte que podrían producirse más arrestos

La investigación todavía no ha concluido.

Las autoridades indicaron que los detectives continuarán siguiendo las evidencias obtenidas durante la auditoría y anticiparon la posibilidad de nuevas detenciones.

Cordero-Stutz destacó que estos permisos no constituyen simplemente una comodidad para los conductores.

“No se trata simplemente de un pedazo de plástico colgado del espejo retrovisor. Estos distintivos existen porque las personas más vulnerables de nuestra comunidad los necesitan en su vida diaria”, afirmó.

¿Qué penas pueden enfrentar los acusados?

Bajo la legislación de Florida, proporcionar información falsa para obtener fraudulentamente un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad puede constituir un delito menor de primer grado.

Una condena puede implicar:

Hasta un año de cárcel .

Multa de hasta $1.000 .

O ambas sanciones.

Además, determinados antecedentes relacionados con fraude pueden impedir que una persona solicite nuevamente uno de estos permisos durante varios años.

Los permisos falsos perjudican a quienes realmente necesitan los espacios

Dariel Fernández sostuvo que el fraude tiene consecuencias directas para residentes con discapacidades reales.

Cada permiso obtenido irregularmente aumenta la posibilidad de que espacios especialmente reservados sean ocupados por personas que no cumplen los requisitos.

La investigación busca ahora determinar quiénes proporcionaban los documentos falsos, cuántas personas pudieron beneficiarse del esquema y si existen más intermediarios involucrados.

Con 11 detenidos hasta el momento, las autoridades advierten que Operation Parking Denied continúa activa y el número de arrestos podría aumentar.