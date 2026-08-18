Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Una mujer cubana de 29 años fue arrestada en Miami acusada de golpear con una botella de vidrio a una compañera de trabajo durante una discusión ocurrida en un restaurante de Allapattah , provocándole una herida en la cabeza que requirió atención hospitalaria.

La acusada fue identificada como Virgen Danay Pereira Sardui , quien fue localizada y detenida posteriormente en La Pequeña Habana , según documentos policiales citados por Local 10.

El caso podría tener además consecuencias migratorias: los registros de Miami-Dade muestran que Pereira permanece sin derecho a fianza y con una retención de ICE .

El incidente ocurrió alrededor de las 3:40 a.m. del 18 de julio en el restaurante Guembos , ubicado en el 2055 NW 22nd Ave., en Allapattah.

Según el reporte de arresto, Pereira Sardui y la víctima, ambas compañeras de trabajo, comenzaron una discusión relacionada con el servicio de bebidas alcohólicas a los clientes .

De acuerdo con la versión recogida por la Policía de Miami, la acusada tomó una botella de vidrio que contenía una bebida alcohólica y golpeó a la otra mujer en la frente.

La víctima perdió el conocimiento tras el golpe

El informe policial describe un impacto de considerable intensidad.

Según el oficial que redactó el reporte, el golpe provocó una laceración en el lado derecho de la frente de la víctima.

La mujer perdió el conocimiento y cayó al suelo.

Un hombre que se encontraba en el establecimiento decidió trasladarla al Jackson Memorial Hospital, donde los médicos tuvieron que colocarle varios puntos de sutura.

La víctima denunció el ataque casi tres semanas después

Pese a la gravedad de la lesión, la mujer no presentó inmediatamente una denuncia policial.

Según los documentos del caso, acudió a las autoridades el 6 de agosto, casi tres semanas después del incidente.

Durante su declaración explicó que había trabajado junto a Pereira Sardui desde febrero, de miércoles a sábado.

Los investigadores comenzaron entonces el proceso para localizar a la sospechosa.

La Policía la encontró en La Pequeña Habana

Los agentes localizaron a Pereira Sardui durante la mañana del 14 de agosto en un edificio de apartamentos situado en La Pequeña Habana.

La mujer fue detenida y trasladada posteriormente al Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK).

Los registros indican que ingresó al centro de detención poco después de las 5:30 p.m.

Enfrenta un cargo grave por la presunta agresión

Pereira Sardui enfrenta un cargo relacionado con agresión agravada con gran daño corporal, según los registros del caso.

La legislación de Florida contempla severas consecuencias para determinados delitos violentos clasificados como felonías de segundo grado.

Dependiendo de la acusación finalmente sostenida y de una eventual condena, esta categoría puede contemplar penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta $10.000.

La acusada mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso judicial continúa.

Permanece sin fianza

Los registros judiciales muestran además que Pereira Sardui permanece detenida bajo condición de “NO BOND”, es decir, sin fianza.

Por tanto, no puede obtener actualmente su libertad mediante el pago de una cantidad fijada por el tribunal.

A esto se suma otro elemento que podría complicar considerablemente su situación.

ICE también colocó una retención migratoria

El expediente del TGK incluye la anotación “HOLD FOR IMMIGRATION”, correspondiente a una retención migratoria.

Esto significa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha solicitado que la acusada quede a disposición de las autoridades migratorias antes de una eventual liberación de la custodia local, sujeto al procedimiento aplicable.

La existencia de una retención de ICE no equivale por sí sola a una orden de deportación ni significa que una expulsión sea automática.

Sin embargo, podría derivar en un proceso migratorio separado del caso penal.

Dos frentes legales para la acusada

Nacida en Cuba, Pereira Sardui enfrenta ahora dos asuntos diferentes.

El primero es el proceso penal relacionado con la presunta agresión contra su compañera.

El segundo corresponde a su situación migratoria y a las acciones que ICE pudiera adoptar.

El resultado de uno de esos procesos no determina automáticamente el desenlace del otro.

El caso ocurre en medio de un aumento de los arrestos migratorios

La detención se produce en un momento de intensa actividad de las autoridades migratorias en el sur de Florida.

Durante los últimos meses, ICE ha incrementado significativamente sus operaciones en Miami y otras zonas del estado.

Los ciudadanos cubanos también han registrado un fuerte aumento de detenciones migratorias durante el actual ciclo de aplicación de las políticas federales.

En el caso de Pereira Sardui, sin embargo, la actuación inicial de las autoridades se originó en una investigación penal por la presunta agresión ocurrida en el restaurante de Allapattah.

Ahora deberá responder ante la justicia por ese episodio mientras permanece detenida y su situación migratoria queda también bajo revisión federal.