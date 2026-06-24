Expiloto cubano se declara NO culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate; fiscalía pide perpetua

Luis Raúl González Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana, compareció ante una corte federal del sur de Florida por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La fiscalía solicita cadena perpetua.

Luis Raúl González Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana, se declaró no culpable este martes ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami, en el caso por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El acusado, de 65 años, enfrenta cargos vinculados a una presunta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. Durante la audiencia, respondió en español y el tribunal le asignó un defensor público, debido a que no contaba con representación legal privada.

González Pardo no tiene derecho a fianza y permanecerá bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial.

La fiscalía federal solicita cadena perpetua contra el expiloto cubano. Los cargos están relacionados con el derribo de las avionetas Cessna 337 de Hermanos al Rescate, ataque que provocó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Los cuatro fallecidos eran ciudadanos estadounidenses o residentes vinculados a la organización del exilio cubano, que realizaba misiones humanitarias en el Estrecho de la Florida.

Aunque González Pardo no es señalado como el piloto que disparó los misiles contra las dos aeronaves derribadas, los fiscales sostienen que su presunta participación en la operación militar lo haría responsable dentro de una conspiración criminal.

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El papel atribuido a González Pardo en el operativo de 1996

De acuerdo con la acusación federal, González Pardo pilotaba un MiG-29A, identificado como “Código 22”, durante la persecución de una tercera avioneta de Hermanos al Rescate.

Esa aeronave era pilotada por José Basulto, fundador de la organización, y fue la única que logró escapar y regresar al sur de Florida.

La fiscalía considera que su presencia en el operativo forma parte de la cadena de acciones que permitió ejecutar el ataque contra las avionetas civiles.

Raúl Castro también figura en la acusación federal

La acusación sustitutiva fue emitida por un gran jurado federal en Miami y desclasificada en mayo de 2026. En ella aparecen Raúl Castro, quien era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1996, y otros cuatro exmilitares cubanos.

González Pardo es, hasta ahora, el único de los seis acusados que se encuentra bajo custodia de Estados Unidos.

Ese elemento convierte su caso en una pieza clave para los fiscales, que podrían usar el proceso para reconstruir la cadena de mando, las órdenes militares y el papel de los funcionarios cubanos en el derribo.

Un caso que reabre una herida histórica del exilio cubano

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate fue uno de los episodios más graves en la historia reciente de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El ataque ocurrió en aguas internacionales, según la posición de Washington, y provocó una fuerte reacción del exilio cubano en Miami, además de un endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana.

Casi tres décadas después, la comparecencia de González Pardo en una corte federal vuelve a colocar el caso en el centro del debate judicial y político.

Del caso migratorio a los cargos por el derribo

El historial judicial de González Pardo en Estados Unidos comenzó con un caso de fraude migratorio. Las autoridades lo acusaron de ocultar parte de su historial militar cubano al solicitar beneficios migratorios tras llegar al país.

En mayo de 2026, fue sentenciado en Jacksonville a siete meses de prisión por delitos relacionados con declaraciones falsas en su proceso migratorio. Poco después, fue trasladado a Miami para enfrentar los cargos federales por el caso de Hermanos al Rescate.

La causa actual es mucho más grave y podría derivar en una condena de por vida si es declarado culpable.

El juicio podría extenderse por más de un año

Abogados consultados por medios locales estiman que el proceso judicial podría extenderse durante más de un año, debido a la complejidad del expediente, la antigüedad de los hechos, la cantidad de pruebas y la dimensión internacional del caso.

La defensa deberá enfrentar una acusación histórica, mientras la fiscalía intentará demostrar que el acusado formó parte de una operación militar diseñada para atacar aeronaves civiles de Hermanos al Rescate.

Un proceso con impacto político para Cuba y Miami

La declaración de no culpabilidad de González Pardo marca el inicio formal de una nueva etapa judicial en un caso que durante décadas permaneció como símbolo de impunidad para el exilio cubano.

Para las familias de las víctimas y para sectores del exilio, el proceso representa una oportunidad de justicia. Para el régimen cubano, la acusación contra Raúl Castro y antiguos oficiales militares constituye una nueva presión política y judicial desde Estados Unidos.

El desenlace podría tener repercusiones más allá de la sala del tribunal: reabre el debate sobre la responsabilidad de la cúpula militar cubana en el derribo de 1996 y sobre la posibilidad de que antiguos funcionarios del régimen enfrenten finalmente cargos en territorio estadounidense.