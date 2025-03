Cubana de Hialeah explota contra los Managers de su condominio por deterioro de la propiedad

El incumplimiento con los procedimientos para la recertificación de los 50 años llevó a la notificación de edificios no seguros y a una multa de 42 mil dólares.

Ante esta situación, algunos vecinos del condominio temen lo peor y no saben dónde podrán ir a vivir en caso de desalojo.

“Como está la renta hoy en día, que si no tienes $5,0000 o $6,000, no hay nada que hacer. Yo, por ejemplo, tengo una hija que tiene ocho años y no tengo $7,000 para mudarme a otro apartamento”, agrgeó Maibel Rodríguez.