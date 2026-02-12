americateve

Cubamax

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax suspende entregas a domicilio en Cuba por escasez severa de combustible y limita envíos a alimentos y medicinas

Envios Cuba

La agencia con sede en Miami Cubamax anunció nuevas restricciones en sus servicios hacia Cuba debido a la “severa escasez de combustible” que atraviesa la Isla, una crisis que ya impacta la distribución de paquetes y ayudas familiares.

En un comunicado oficial, la empresa confirmó que todos los servicios que requieren transporte y entrega están experimentando “demoras significativas” debido a la falta de combustible para completar la distribución interna.

Suspenden entregas a domicilio

Cubamax informó la suspensión temporal del servicio de entrega a domicilio en Cuba.

A partir de ahora, los envíos solo podrán recogerse en los 239 puntos habilitados en todo el país, mientras persistan las limitaciones energéticas.

Nuevas restricciones a los envíos

La empresa anunció medidas inmediatas:

  • Solo aceptará insumos de primera necesidad, alimentos y medicinas.

  • Permitirá un solo envío por cliente.

  • Atenderá exclusivamente a clientes que ya hayan utilizado sus servicios previamente.

La compañía afirmó que la situación es “crítica y completamente ajena” a su control.

Crisis energética golpea a las familias

La escasez de combustible en Cuba no solo afecta el transporte público y la generación eléctrica, sino ahora también la llegada de paquetes enviados desde el exterior.

En su mensaje, Cubamax subrayó que muchos envíos representan ayuda humanitaria para familiares en la Isla y pidió comprensión a sus clientes.

Cubamax bajo escrutinio

A finales del año pasado, el 30 de diciembre, el Banco Central de Cuba autorizó a Cubamax a desarrollar actividades de transmisión de dinero hacia beneficiarios en la Isla, incluyendo depósitos en cuentas y entrega de efectivo en moneda nacional o divisas.

Un día después, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, solicitó a autoridades federales revisar la autorización, calificando el tema como “un asunto de seguridad para Estados Unidos”.

¿Qué sigue?

Cubamax advirtió que, si la disponibilidad de combustible no mejora en las próximas semanas, adoptará medidas adicionales para ajustar sus operaciones.

La decisión refleja el impacto directo de la crisis energética cubana en la diáspora y en las familias que dependen de envíos desde Estados Unidos.

