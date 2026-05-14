EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

El Departamento de Justicia de United States avanza en una posible acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, según reportes citando fuentes oficiales estadounidenses.

Estados Unidos estaría avanzando hacia una posible acusación formal contra el exmandatario cubano Raúl Castro por su presunta implicación en el derribo de avionetas de la organización humanitaria Brothers to the Rescue en 1996. La medida, que requeriría aprobación de un gran… pic.twitter.com/Pc4EbeAC1A

La acción judicial estaría relacionada con el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG cubanos derribaron dos avionetas civiles desarmadas en aguas internacionales.

Las víctimas fueron:

Carlos Costa

Mario de la Peña

Pablo Morales

Todos eran ciudadanos o residentes permanentes de EEUU.

Según investigaciones internacionales, las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano, violando normas internacionales de aviación y derechos humanos.

Los cuerpos nunca fueron recuperados.

Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas cubanas

En el momento del incidente:

Fidel Castro gobernaba Cuba

Raúl Castro era jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Documentos desclasificados del FBI mencionan una supuesta “Operación Venecia”, un plan destinado a interceptar y derribar las avionetas de Hermanos al Rescate.

Washington considera que el alto mando cubano tenía conocimiento previo de la operación.

Los pilotos cubanos fueron identificados

Las autoridades estadounidenses identificaron como responsables directos del derribo a:

Lorenzo Alberto Pérez Pérez

Francisco Pérez Pérez

Ambos oficiales de la Fuerza Aérea cubana fueron acusados en EEUU, aunque nunca fueron extraditados.

El único condenado hasta ahora por el caso fue:

Gerardo Hernández

Hernández recibió cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato antes de ser liberado en el intercambio diplomático entre Cuba y EEUU en 2014.

La presión de Trump contra La Habana sigue escalando

La posible acusación se produce en medio de la estrategia de máxima presión impulsada por la administración de Donald Trump contra el régimen cubano.

En los últimos meses:

EEUU endureció sanciones

Incrementó vuelos militares cerca de Cuba

Sancionó a GAESA

Reabrió investigaciones históricas

El Distrito Sur de Florida también activó iniciativas para perseguir judicialmente a dirigentes del Partido Comunista cubano.

Ratcliffe viajó recientemente a La Habana

La noticia coincide con la reciente visita del director de la CIA:

John Ratcliffe

Ratcliffe sostuvo reuniones en La Habana con funcionarios del régimen cubano y transmitió un mensaje de Trump sobre posibles cambios políticos y económicos.

Funcionarios estadounidenses insistieron en que Cuba “no puede seguir siendo refugio de adversarios de EEUU”.

Florida presiona para juzgar a Raúl Castro

El gobernador de Florida:

Ron DeSantis

reaccionó públicamente respaldando el posible proceso judicial.

También legisladores cubanoamericanos y el senador:

Rick Scott

han pedido formalmente que Raúl Castro sea llevado ante tribunales estadounidenses.

Una acusación de alto impacto político y simbólico

Aunque Raúl Castro nunca ha visitado territorio estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EEUU, analistas consideran que la acusación tendría un enorme impacto político y simbólico.

La medida marcaría uno de los movimientos judiciales más agresivos de Washington contra la cúpula histórica del régimen cubano.