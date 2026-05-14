EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU busca acusar a Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996
Washington prepara acusación histórica contra Raúl Castro
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EEUU avanza en una acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas que mató a cuatro cubanoamericanos
Washington prepara acusación histórica contra Raúl Castro
El Departamento de Justicia de United States avanza en una posible acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, según reportes citando fuentes oficiales estadounidenses.
La acción judicial estaría relacionada con el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG cubanos derribaron dos avionetas civiles desarmadas en aguas internacionales.
El hecho dejó cuatro muertos.
Las víctimas fueron:
Armando Alejandre Jr.
Carlos Costa
Mario de la Peña
Pablo Morales
Todos eran ciudadanos o residentes permanentes de EEUU.
Según investigaciones internacionales, las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano, violando normas internacionales de aviación y derechos humanos.
Los cuerpos nunca fueron recuperados.
Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas cubanas
En el momento del incidente:
Fidel Castro gobernaba Cuba
Raúl Castro era jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Documentos desclasificados del FBI mencionan una supuesta “Operación Venecia”, un plan destinado a interceptar y derribar las avionetas de Hermanos al Rescate.
Washington considera que el alto mando cubano tenía conocimiento previo de la operación.
Las autoridades estadounidenses identificaron como responsables directos del derribo a:
Lorenzo Alberto Pérez Pérez
Francisco Pérez Pérez
Ambos oficiales de la Fuerza Aérea cubana fueron acusados en EEUU, aunque nunca fueron extraditados.
El único condenado hasta ahora por el caso fue:
Gerardo Hernández
Hernández recibió cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato antes de ser liberado en el intercambio diplomático entre Cuba y EEUU en 2014.
La presión de Trump contra La Habana sigue escalando
La posible acusación se produce en medio de la estrategia de máxima presión impulsada por la administración de Donald Trump contra el régimen cubano.
En los últimos meses:
EEUU endureció sanciones
Incrementó vuelos militares cerca de Cuba
Sancionó a GAESA
Reabrió investigaciones históricas
El Distrito Sur de Florida también activó iniciativas para perseguir judicialmente a dirigentes del Partido Comunista cubano.
La noticia coincide con la reciente visita del director de la CIA:
John Ratcliffe
Ratcliffe sostuvo reuniones en La Habana con funcionarios del régimen cubano y transmitió un mensaje de Trump sobre posibles cambios políticos y económicos.
Funcionarios estadounidenses insistieron en que Cuba “no puede seguir siendo refugio de adversarios de EEUU”.
Florida presiona para juzgar a Raúl Castro
El gobernador de Florida:
Ron DeSantis
reaccionó públicamente respaldando el posible proceso judicial.
También legisladores cubanoamericanos y el senador:
Rick Scott
han pedido formalmente que Raúl Castro sea llevado ante tribunales estadounidenses.
Aunque Raúl Castro nunca ha visitado territorio estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EEUU, analistas consideran que la acusación tendría un enorme impacto político y simbólico.
La medida marcaría uno de los movimientos judiciales más agresivos de Washington contra la cúpula histórica del régimen cubano.
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