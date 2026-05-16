Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

El presidente de United States , Donald Trump , y el secretario de Estado Marco Rubio tendrían como objetivo estratégico acelerar el fin del control comunista en Cuba, aunque evitando un colapso total de la isla.

Así lo asegura un amplio reportaje publicado por The New York Times , que describe una política de máxima presión combinada con intentos de evitar una crisis humanitaria y migratoria en el Caribe.

Según el diario, Washington busca provocar cambios profundos en el sistema cubano sin generar un vacío de poder descontrolado.

El reporte señala que la estrategia estadounidense incluye:

Presión diplomática internacional

Operaciones de inteligencia

Posibles acciones judiciales contra figuras históricas del régimen

Uno de los puntos más sensibles sería la posible acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La visita del director de la CIA marcó un punto clave

El informe también menciona la reciente visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, quien transmitió directamente exigencias de Washington al régimen cubano.

Entre los reclamos estadounidenses estarían:

Mayor apertura económica

Cambios políticos estructurales

Reducción de cooperación con Rusia y China

Cierre de supuestas instalaciones de espionaje extranjeras

La visita fue interpretada como uno de los contactos más delicados entre ambos países en años recientes.

Trump estaría frustrado por la lentitud de los cambios

De acuerdo con el reportaje, funcionarios cercanos a la Casa Blanca aseguran que Trump está molesto porque la presión acumulada todavía no ha producido resultados rápidos en Cuba.

El exembajador estadounidense Frank Mora afirmó al diario que la administración está “apretando las tuercas” para forzar concesiones del régimen.

La Casa Blanca considera que la situación cubana atraviesa una fase decisiva debido al deterioro económico y energético de la isla.

Washington teme un caos migratorio o una crisis regional

Aunque EEUU busca acelerar cambios en Cuba, el reporte señala que Washington intenta evitar:

Un colapso institucional desordenado

Un éxodo migratorio masivo

Violencia interna

Inestabilidad regional en el Caribe

Analistas citados por el periódico consideran que la administración Trump busca una “transición controlada” que permita modificar el sistema sin provocar un escenario caótico.

La crisis energética y las protestas aumentan la presión

La estrategia estadounidense coincide con el peor momento económico y energético de Cuba en décadas.

La isla enfrenta:

Apagones de hasta 22 horas

Escasez extrema de combustible

Protestas en La Habana

Déficit eléctrico récord

Crisis alimentaria creciente

Washington considera que el debilitamiento económico del régimen podría acelerar una transformación política en la isla.

El futuro de Cuba entra en una etapa decisiva

El reportaje del New York Times concluye que la administración Trump considera que la situación cubana ha llegado a un punto crítico.

Aunque expertos advierten que Cuba posee una estructura política distinta a la venezolana, dentro de Washington crece la percepción de que el régimen enfrenta una de las mayores presiones internas y externas de las últimas décadas