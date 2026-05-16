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Cuba

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

Trump calificó a Cuba de “nación fallida” y afirmó que el régimen tendrá que buscar a EEUU para negociar

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Raul Trump

Trump lanza duro mensaje a Cuba tras visita de la CIA a La Habana

El presidente de United States, Donald Trump, aseguró este viernes que el régimen cubano “va a tener que venir a nosotros” para negociar, luego de la visita del director de la CIA a Havana.

Trump calificó nuevamente a Cuba como una “nación fallida” y afirmó que la isla atraviesa un colapso económico y energético sin precedentes.

“Es una nación totalmente fallida. Quieren ayuda. Necesitan ayuda”, declaró el mandatario ante periodistas durante su regreso a Estados Unidos tras una visita oficial a China.

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La visita de la CIA marca el mayor contacto bilateral en años

Las declaraciones llegan apenas un día después de que John Ratcliffe realizara una visita oficial a Cuba, considerada el contacto de más alto nivel entre ambos países desde 2016.

Durante el encuentro, Ratcliffe transmitió personalmente un mensaje de Trump a funcionarios cubanos:

Estados Unidos está dispuesto a dialogar sobre economía y seguridad, pero solo si Cuba realiza “cambios fundamentales”.

La delegación estadounidense sostuvo reuniones con altos dirigentes del aparato de seguridad cubano, incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”.

Crisis energética y apagones agravan la presión sobre La Habana

El trasfondo de estas conversaciones es la peor crisis energética que vive Cuba en décadas.

El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, admitió recientemente que el país prácticamente se quedó sin combustible.

La situación ha provocado:

Apagones de hasta 22 horas

Protestas en La Habana

Escasez de alimentos y combustible

Colapso parcial del sistema eléctrico

Washington ha endurecido además las sanciones económicas y energéticas contra el régimen cubano durante los últimos meses.

Trump insiste en que Cuba “necesita ayuda”

Durante sus declaraciones, Trump afirmó que el régimen cubano ya no tiene muchas alternativas internacionales.

El mandatario también hizo referencia a proyectos energéticos chinos en Cuba y sugirió que Pekín estaría reduciendo su participación en la isla.

“Van a tener que venir a nosotros”, insistió Trump.

Marco Rubio mantiene presión máxima sobre el régimen

El secretario de Estado Marco Rubio ha reiterado que cualquier avance con Cuba dependerá de cambios profundos en el sistema político y económico de la isla.

Washington mantiene:

Más de 240 sanciones activas

Restricciones contra GAESA

Presión sobre importaciones energéticas

Advertencias sobre derechos humanos y seguridad regional

Rubio afirmó recientemente que “el sistema de gobierno cubano tiene que cambiar”.

La tensión entre Washington y La Habana sigue escalando

La visita de Ratcliffe y las nuevas declaraciones de Trump reflejan uno de los momentos de mayor tensión entre ambos países en años recientes.

Mientras la crisis económica y energética golpea a millones de cubanos, la Casa Blanca mantiene abierta la posibilidad de diálogo, aunque condicionada a reformas profundas dentro de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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