Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Un dron de vigilancia de la Marina de United States fue detectado este jueves realizando operaciones de reconocimiento cerca de Cuba , en medio del aumento de actividad aérea militar estadounidense en la región del Caribe.

La aeronave, un avanzado MQ-4C Triton , fue rastreada mediante plataformas públicas de monitoreo aéreo mientras operaba al sur de Cuba y al norte de las Islas Caimán.

Según datos visibles en Flightradar24 y compartidos por cuentas especializadas en rastreo militar, el dron ejecutó patrones de vuelo típicos de misiones de inteligencia y reconocimiento marítimo.

El aparato fue identificado con:

Código BLKCAT6

Matrícula 169659

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El dron despegó desde Jacksonville, Florida, alrededor de las 9:32 a.m. y operó a unos 46,975 pies de altitud, equivalente a más de 14 kilómetros sobre el nivel del mar.

Usuarios que seguían el vuelo en tiempo real señalaron que la aeronave realizó maniobras repetitivas de vigilancia sobre áreas estratégicas del Caribe occidental.

Uno de los sistemas de espionaje más avanzados de EE.UU.

El MQ-4C Triton es considerado uno de los sistemas de reconocimiento más sofisticados de la Marina estadounidense.

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El dron está diseñado para:

Vigilancia marítima de largo alcance

Recolección de inteligencia

Monitoreo costero y naval

Operaciones HALE de larga duración

Puede permanecer más de 24 horas en el aire utilizando radares y sensores de alta precisión capaces de rastrear grandes extensiones marítimas.

También apareció un avión militar F-5N en el radar

Durante la misma jornada, plataformas de monitoreo detectaron además un avión militar F-5N Tiger II de la Marina de EE.UU.

La aeronave apareció identificada con:

Código CESSNA9

Matrícula 761562

Sin embargo, el avión desapareció del radar público antes de llegar a Key West y no existe confirmación oficial de que ingresara al espacio aéreo cubano.

Especialistas aclararon que algunas trayectorias difundidas en redes sociales corresponden únicamente a rutas estimadas y no necesariamente a vuelos confirmados sobre territorio cubano.

Aumentan los vuelos de vigilancia cerca de Cuba

La presencia de aeronaves militares estadounidenses cerca de Cuba se ha incrementado notablemente en los últimos meses.

Desde febrero se han detectado vuelos frecuentes de:

MQ-4C Triton

P-8A Poseidon

RC-135V Rivet Joint

Analistas consideran que el aumento de operaciones coincide con el endurecimiento de las tensiones entre Washington y La Habana.

La tensión geopolítica sigue creciendo en el Caribe

El incremento de vuelos militares ocurre mientras la administración de Donald Trump mantiene una política de máxima presión contra el régimen cubano.

En semanas recientes:

EE.UU. impuso nuevas sanciones contra GAESA

Funcionarios estadounidenses calificaron a Cuba como amenaza de seguridad

Crecieron las protestas y apagones en la isla

Se intensificó la retórica entre Washington y La Habana

Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Gobierno cubano han emitido declaraciones oficiales sobre el vuelo detectado este jueves.