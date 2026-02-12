americateve

Llegan a Cuba dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria en medio de bloqueo de EEUU

LA HABANA (AP) — Dos buques de la Armada de México cargados con ayuda humanitaria atracaron en Cuba el jueves, mientras un bloqueo de Estados Unidos profundiza la crisis energética de la isla.

Los barcos llegaron dos semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, lo que llevó a la isla en días recientes a racionar la energía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

