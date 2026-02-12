Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

En un movimiento con claras implicaciones geopolíticas, Rusia confirmó que enviará petróleo crudo y combustible a Cuba , en momentos en que la isla enfrenta una de sus peores crisis energéticas en años.

El anuncio llega mientras amplias zonas del país sufren apagones prolongados, escasez de gasolina y severas limitaciones en el transporte y la actividad económica.

La falta de crudo ha impactado directamente la capacidad de generación eléctrica, provocando interrupciones diarias que afectan hogares, hospitales y empresas estatales.

Moscú refuerza su presencia en el Caribe

El envío de petróleo refuerza la cooperación estratégica entre Moscú y La Habana, una relación que ha ganado visibilidad en los últimos años en medio del aislamiento económico del régimen cubano.

Analistas internacionales señalan que este movimiento no solo tiene impacto energético, sino también simbólico, al consolidar la influencia rusa en el Caribe en un momento de tensiones globales.

Economía bajo presión

La crisis energética agrava una economía ya golpeada por:

Inflación persistente

Escasez de alimentos

Dólar en alza en el mercado informal

Migración masiva

Aunque el gobierno cubano presenta el acuerdo como una solución temporal, expertos advierten que los problemas estructurales del sistema energético requieren inversiones profundas y reformas de largo plazo.