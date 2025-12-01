Conmoción en Cienfuegos: enfermera cubana es hallada muerta tras años de violencia doméstica

Palmira, Cienfuegos — Una profunda conmoción sacude al municipio de Palmira tras el hallazgo sin vida de Rosa Idania , una joven enfermera víctima de una brutal agresión que, según vecinos y denunciantes, habría sido cometida por su esposo después de años de violencia no atendida por las autoridades.

El hecho ocurrió este domingo en el batey El Pidio , donde residía la víctima. La tragedia fue informada inicialmente por el creador de contenido Niover Licea , del canal Nio Reportando un Crimen, quien aseguró que Rosa Idania vivió durante años un ciclo de maltrato severo sin recibir protección institucional.

Vecinos relataron que la pareja de la víctima se tornaba extremadamente violento cada vez que consumía alcohol, provocando agresiones físicas reiteradas.

Pobladores del batey afirman que habían advertido a la joven en múltiples ocasiones sobre el riesgo mortal que enfrentaba.

Según los testimonios recogidos por Licea, el presunto agresor —identificado como Arisbel Suárez , alias “Felipillo”— cuenta con antecedentes penales , incluyendo una condena previa por delitos relacionados con la matanza ilegal de ganado.

La fotografía de Rosa Idania fue difundida este domingo por allegados y vecinos, quienes buscan generar presión pública e información útil para esclarecer el crimen.

La publicación ha desatado un fuerte reclamo de justicia y ha reavivado la preocupación por el aumento de femicidios y muertes violentas en Cuba durante los últimos años.

Reclamos por una ley contra la violencia de género

El caso se suma a una larga lista de mujeres asesinadas en el país en 2025, mientras activistas y familiares exigen urgentemente la aprobación de una Ley Integral Contra la Violencia de Género, un marco legal que Cuba aún no implementa pese a las insistentes demandas ciudadanas.

Colectivos feministas señalan que la ausencia de protocolos efectivos y la falta de intervención oportuna por parte de las instituciones dejan a miles de mujeres en total desprotección.

“Era cuestión de tiempo”, lamentaron los vecinos del batey, quienes denuncian que la conducta violenta del presunto agresor era conocida en toda la comunidad y nunca fue detenida.

Investigación en curso y silencio oficial

Hasta el momento, no está claro si Arisbel Suárez ha sido detenido.

Las autoridades no han ofrecido una declaración oficial sobre el caso, en un país donde las redes sociales se han convertido en el principal canal para alertar sobre desapariciones, agresiones y asesinatos, frente a la percepción generalizada de lentitud e inacción estatal.

Palmira continúa consternada mientras amigos, familiares y residentes exigen justicia para Rosa Idania y mayor protección para las mujeres en riesgo.

… Noticia en desarrollo …