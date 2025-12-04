Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La información del almirante Frank “Mitch” Bradley, quien ahora es el jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, llega en un momento potencialmente crucial en la investigación legislativa en curso sobre cómo el secretario de Defensa, Pete Hegseth , manejó la operación militar en aguas internacionales cerca de Venezuela. Hay crecientes preguntas sobre si el ataque pudo haber violado la ley.

Los legisladores buscan un informe completo de los ataques después de que The Washington Post informó que Bradley ordenó el 2 de septiembre atacar a dos sobrevivientes para cumplir con la directiva de Hegseth de “matar a todos”. Expertos legales dicen que el ataque constituye un crimen si los sobrevivientes fueron el objetivo, y los legisladores de ambos lados del pasillo exigen rendición de cuentas.

Bradley hablará con un puñado de líderes del Congreso, incluidos los republicanos y los demócratas de mayor rango en las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, y por separado con el presidente republicano y el vicepresidente demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado.

“Este es un asunto increíblemente serio. Se trata de la seguridad de nuestras tropas. Este es un incidente que podría exponer a los miembros de nuestras fuerzas armadas a consecuencias legales”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, en un discurso en el pleno el miércoles. “Y aun así, el público estadounidense y el Congreso aún no están escuchando los hechos básicos”.

Mientras Bradley se presenta para responder preguntas en un entorno clasificado, los legisladores buscarán respuestas a preguntas clave: ¿Qué órdenes dio Hegseth respecto de las operaciones? ¿Y cuál fue el razonamiento para el segundo ataque?

Los legisladores demócratas también exigen que la administración del presidente Donald Trump publique el video completo del ataque del 2 de septiembre, así como los registros escritos de las órdenes y cualquier directiva de Hegseth. Aunque los republicanos, que controlan las comisiones de seguridad nacional, no han solicitado públicamente esos documentos, han prometido una revisión exhaustiva.

“La investigación se llevará a cabo de manera meticulosa”, dijo el senador Roger Wicker de Mississippi, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado. “Descubriremos la verdad de los hechos”.

La presión aumenta sobre Hegseth

El presidente Trump ha respaldado a Hegseth y defendido su manejo del ataque, pero la presión sobre el secretario de Defensa está aumentando.

Hegseth ha dicho que las secuelas de un ataque inicial al barco se dieron en medio de la “confusión de guerra”. También ha dicho que “no se quedó” para el segundo ataque, pero afirmó que Bradley “tomó la decisión correcta” y “tenía completa autoridad” para hacerlo.

También se espera que el jueves el inspector general del Departamento de Defensa publique un informe parcialmente redactado sobre el uso de la aplicación de mensajería Signal por parte de Hegseth en marzo para compartir información sobre un ataque militar contra rebeldes hutíes en Yemen.

El informe encontró que Hegseth puso en riesgo al personal de Estados Unidos y su misión al usar Signal, según dos personas al tanto de los hallazgos. Sin embargo, el Pentágono ha presentado el informe como una exoneración de Hegseth.

¿Quién es el almirante Bradley?

En el momento del ataque, Bradley era el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, supervisando operaciones coordinadas entre las unidades de operaciones especiales de élite del ejército desde Fort Bragg en Carolina del Norte. Aproximadamente un mes después del ataque, fue ascendido a comandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Su carrera militar, que abarca más de tres décadas, se dedicó principalmente a servir en los SEAL de la Marina de élite y a comandar operaciones conjuntas. Fue uno de los primeros oficiales de fuerzas especiales en desplegarse en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre. Su última promoción a almirante fue aprobada por voto unánime en el Senado a principios de este año, y los senadores demócratas y republicanos elogiaron su historial.

“Espero que Bradley diga la verdad y arroje algo de luz sobre lo que realmente sucedió”, dijo el senador de Virginia Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, agregando que tenía “gran respeto por su historial”.

El senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte, describió a Bradley como uno de aquellos que son “sólidos como una roca” y “las personas más extraordinarias que han servido en el ejército”.

Pero legisladores como Tillis también han dejado claro que esperan un ajuste de cuentas si se descubre que los sobrevivientes fueron el objetivo. “Cualquiera en la cadena de mando que fue responsable de ello, que tuvo conocimiento de ello, debe rendir cuentas”, expresó.

¿Qué más buscan los legisladores?

El alcance de la investigación no está claro, pero hay otra documentación del ataque que podría aclarar lo que sucedió. Obtener esa información, sin embargo, dependerá en gran medida de la acción de los legisladores republicanos, una perspectiva potencialmente dolorosa para ellos si los pone en desacuerdo con el presidente.

El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados, dijo que él y Wicker han solicitado formalmente las órdenes ejecutivas que autorizan las operaciones y los videos completos de los ataques. También están buscando la inteligencia que identificó a los barcos como objetivos legítimos, las reglas de enfrentamiento para los ataques y cualquier criterio utilizado para determinar quién era un combatiente y quién era un civil.

Los oficiales militares estaban conscientes de que había sobrevivientes en el agua después del ataque inicial, pero llevaron a cabo el ataque de seguimiento bajo la justificación de que necesitaban hundir el barco, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato. Lo que sigue sin estar claro, y lo que los legisladores esperan aclarar en su sesión informativa con Bradley, es quién ordenó los ataques y si Hegseth estuvo involucrado, dijo una de las personas.

Los legisladores republicanos cercanos a Trump han buscado defender a Hegseth esta semana, respaldando la campaña militar contra los cárteles de drogas que el presidente considera “narcoterroristas”.

“No veo nada malo en lo que ocurrió”, dijo el senador Markwayne Mullin, un republicano de Oklahoma, mientras argumentaba que la administración Trump tenía justificado al usar poderes de guerra contra los cárteles de drogas.

Más de 80 personas han muerto en la serie de ataques que comenzaron en septiembre. Y para los críticos de la campaña como el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, las preguntas urgentes sobre la legalidad de matar a los sobrevivientes son una consecuencia natural de una acción militar que siempre estuvo en un terreno legal inestable. Dijo que estaba claro que Hegseth es responsable, incluso si no ordenó explícitamente un segundo ataque.

“Puede que no haya estado en la sala, pero estaba al tanto”, dijo Blumenthal. “Y fue su orden la que fue instrumental y previsiblemente resultó en la muerte de estos sobrevivientes”.

