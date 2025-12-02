Trump suspende todos los trámites migratorios a cubanos y venezolanos: pausa total de asilos, residencias y naturalizaciones

Estados Unidos ha paralizado todos los procesos de inmigración, residencia permanente y naturalización para ciudadanos de 19 países considerados “de alto riesgo”, entre ellos Cuba y Venezuela, como parte de una revisión de seguridad ordenada por el presidente Donald Trump.
La medida, revelada por The New York Times y confirmada por funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), implica una suspensión inmediata de entrevistas, juramentos, renovaciones de Green Cards, asilos y más de una decena de beneficios migratorios, afectando a miles de solicitantes que ya estaban dentro del país.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/1996017645523742728?s=20&partner=&hide_thread=false
Pausa total para residencias, ciudadanías y asilos
Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, confirmó que todos los trámites de inmigrantes procedentes de las 19 naciones señaladas han quedado congelados:
“La ciudadanía es un privilegio, no un derecho. Vamos a garantizar que quienes la obtengan sean las mejores personas posibles”.
La decisión ocurre tras el tiroteo en Washington que dejó dos miembros de la Guardia Nacional heridos y que fue atribuido al afgano Rahmanullah Lakanwal, quien había recibido asilo humanitario meses antes.
Países afectados
Entre las 19 naciones bajo restricción se encuentran:
Cuba, Venezuela, Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia, Afganistán, Yemen, Chad, Birmania, Libia, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
Cancelación de entrevistas y juramentos
Abogados migratorios en Texas, Tennessee y Florida reportaron la cancelación inmediata de:
-
Entrevistas de residencia (I-485)
-
Ceremonias de juramento de ciudadanía
-
Procesos de renovación de Green Card (I-90)
-
Revisión de condiciones de residencia (I-751)
-
Permisos de viaje (I-131)
-
Trámites de asilo (I-589)
“Todo está detenido. Nunca habíamos visto algo así”, dijo la abogada Ana María Schwartz.
Memorando oficial: PM-602-0192
El 2 de diciembre de 2025, USCIS publicó el memorando PM-602-0192, que ordena:
-
Detención inmediata de todos los beneficios migratorios para ciudadanos de los 19 países
-
Reentrevistas obligatorias para quienes hayan recibido beneficios desde enero de 2021
-
Revisión de antecedentes contra bases de datos antiterroristas (TSDS)
-
Evaluación de vínculos criminales o conexiones con organizaciones sancionadas
El documento también recuerda que estos procedimientos no generan derechos reclamables por los solicitantes.
El detonante: ataques cometidos por admitidos bajo asilo
USCIS menciona dos casos graves:
-
Nasir Ahmad Tawhedi, afgano que planeó un ataque para el Día de las Elecciones 2024
-
Rahmanullah Lakanwal, sospechoso del tiroteo en Washington en noviembre de 2025
Ambos ingresaron bajo programas de asilo.
Suspensión vigente hasta nuevo aviso
La pausa total seguirá activa hasta que el USCIS complete la revisión nacional. Cualquier excepción deberá ser aprobada directamente por la Oficina de Políticas y Estrategia.
Impacto para cubanos y venezolanos
La medida se suma a las restricciones vigentes bajo la Proclamación Presidencial 10949, que ya había:
-
Suspendido visas B-1, B-2, F, J y M para cubanos
-
Imposibilitado la entrada de nuevos migrantes de países vetados
-
Activado la revisión masiva de Green Cards entregadas desde 2021
En total, las reglas podrían afectar a más de 1.5 millones de solicitantes de asilo pendientes y más de 50,000 asilos aprobados durante la administración anterior.