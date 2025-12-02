Trump suspende todos los trámites migratorios a cubanos y venezolanos: pausa total de asilos, residencias y naturalizaciones

Estados Unidos ha paralizado todos los procesos de inmigración, residencia permanente y naturalización para ciudadanos de 19 países considerados “de alto riesgo”, entre ellos Cuba y Venezuela , como parte de una revisión de seguridad ordenada por el presidente Donald Trump .

La medida, revelada por The New York Times y confirmada por funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), implica una suspensión inmediata de entrevistas, juramentos, renovaciones de Green Cards, asilos y más de una decena de beneficios migratorios , afectando a miles de solicitantes que ya estaban dentro del país.

Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, confirmó que todos los trámites de inmigrantes procedentes de las 19 naciones señaladas han quedado congelados:

#Urgente | Trump suspende TODOS los TRÁMITES MIGRATORIOS a cubanos y venezolanos https://t.co/z17aujpb7h

“La ciudadanía es un privilegio, no un derecho. Vamos a garantizar que quienes la obtengan sean las mejores personas posibles”.

La decisión ocurre tras el tiroteo en Washington que dejó dos miembros de la Guardia Nacional heridos y que fue atribuido al afgano Rahmanullah Lakanwal , quien había recibido asilo humanitario meses antes.

Entre las 19 naciones bajo restricción se encuentran:

Cuba, Venezuela, Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia, Afganistán, Yemen, Chad, Birmania, Libia, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Cancelación de entrevistas y juramentos

Abogados migratorios en Texas, Tennessee y Florida reportaron la cancelación inmediata de:

Entrevistas de residencia (I-485)

Ceremonias de juramento de ciudadanía

Procesos de renovación de Green Card (I-90)

Revisión de condiciones de residencia (I-751)

Permisos de viaje (I-131)

Trámites de asilo (I-589)

“Todo está detenido. Nunca habíamos visto algo así”, dijo la abogada Ana María Schwartz.

Memorando oficial: PM-602-0192

El 2 de diciembre de 2025, USCIS publicó el memorando PM-602-0192, que ordena:

Detención inmediata de todos los beneficios migratorios para ciudadanos de los 19 países

Reentrevistas obligatorias para quienes hayan recibido beneficios desde enero de 2021

Revisión de antecedentes contra bases de datos antiterroristas (TSDS)

Evaluación de vínculos criminales o conexiones con organizaciones sancionadas

El documento también recuerda que estos procedimientos no generan derechos reclamables por los solicitantes.

El detonante: ataques cometidos por admitidos bajo asilo

USCIS menciona dos casos graves:

Nasir Ahmad Tawhedi, afgano que planeó un ataque para el Día de las Elecciones 2024

Rahmanullah Lakanwal, sospechoso del tiroteo en Washington en noviembre de 2025

Ambos ingresaron bajo programas de asilo.

Suspensión vigente hasta nuevo aviso

La pausa total seguirá activa hasta que el USCIS complete la revisión nacional. Cualquier excepción deberá ser aprobada directamente por la Oficina de Políticas y Estrategia.

Impacto para cubanos y venezolanos

La medida se suma a las restricciones vigentes bajo la Proclamación Presidencial 10949, que ya había:

Suspendido visas B-1, B-2, F, J y M para cubanos

Imposibilitado la entrada de nuevos migrantes de países vetados

Activado la revisión masiva de Green Cards entregadas desde 2021

En total, las reglas podrían afectar a más de 1.5 millones de solicitantes de asilo pendientes y más de 50,000 asilos aprobados durante la administración anterior.