María Elvira Salazar: Maduro no controla Venezuela: "teme que los cubanos lo maten si intenta irse"

María Elvira Salazar respalda la ofensiva de Donald Trump contra Nicolás Maduro y afirma que el cierre del espacio aéreo venezolano enviará un mensaje poderoso a la región

Por Redacción América Noticias Miami
Redacción / Washington — La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar elogió públicamente al presidente Donald Trump, asegurando que ha demostrado “gran coraje político” en su estrategia de máxima presión contra Nicolás Maduro y el régimen chavista.

En una entrevista con FOX, Salazar afirmó que el cierre total del espacio aéreo de Venezuela, ordenado por Trump, marca un punto decisivo en la lucha contra el narcotráfico, el autoritarismo y la injerencia extranjera en la región.

Según dijo, millones de venezolanos “están esperando que Estados Unidos los ayude a recuperar su libertad”.

“Maduro teme que los cubanos lo maten si intenta irse”

Durante la entrevista, Salazar aseguró que Maduro no controla Venezuela, sino que sigue las instrucciones de asesores cubanos que “dirigen el aparato represivo desde hace 25 años”.

La congresista afirmó que el mayor temor del dictador venezolano es ser eliminado por los cubanos que lo rodean si intenta abandonar el poder:

“Los cubanos son quienes realmente mandan en Venezuela, y él teme que lo maten antes de escapar”.

Salazar también sostuvo que Trump “fue amable y le ofreció una salida”, pero que Maduro se negó por presión del castrismo.

Escalada: Cierre total del espacio aéreo venezolano

El contundente respaldo de Salazar llega en medio de decisiones extraordinarias de la Casa Blanca:

Trump ordenó cerrar completamente el espacio aéreo sobre Venezuela y zonas aledañas.

La medida fue interpretada como:

  • Una advertencia directa al chavismo

  • Una señal a aerolíneas y pilotos

  • Un paso adicional para cortar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y tráfico de personas

  • Un mensaje para gobiernos aliados de Maduro

Analistas señalan que el cierre aéreo podría preceder a acciones más agresivas, incluso bloqueos, interdicciones o maniobras militares.

Presión militar y diplomática en aumento

El cierre aéreo forma parte de un paquete mayor de medidas que incluyen:

  • Incremento de la presencia naval y aérea de EE.UU. en el Caribe

  • Operaciones de vigilancia ampliadas

  • Movimientos coordinados del Pentágono

  • Acciones confiadas al Departamento de Estado para aislar diplomáticamente a Maduro

Según fuentes periodísticas, Trump exigió a Maduro su salida inmediata y la de figuras clave como:

  • Diosdado Cabello

  • Vladimir Padrino López

  • Delcy Rodríguez

  • Jorge Rodríguez

Horas después de esa llamada, Washington dio otro paso clave: la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), ampliando el arsenal legal para atacar las finanzas del régimen.

Un mensaje a toda la región

Para Salazar, las decisiones de Trump “liberan al continente de China, Irán, Rusia y de los narcotraficantes”.

Aseguró que lo que está ocurriendo en Venezuela enviará un aviso contundente:

“Esto va a enviar un mensaje muy claro a otros países… vamos a evitar muchos problemas en el futuro. Aplaudo al presidente Trump por hacerlo”.

Caracas responde con advertencias

El régimen de Maduro reaccionó convocando marchas militares y advirtiendo que responderá “con todo el poder de la nación” si EE.UU. ejecuta acciones directas.

Sin embargo, especialistas aseguran que la presión sobre el chavismo nunca había sido tan intensa.

