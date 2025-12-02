Tras 11 años en EEUU, una cubana se muda a España buscando paz: "No vine a ser millonaria"

Thali, una joven cubana que emigró a Estados Unidos con solo 18 años y vivió allí durante más de una década, ha decidido dejar atrás el país norteamericano para comenzar una nueva vida en España, en busca de paz emocional, bienestar y estabilidad.
Thali, una joven cubana que emigró a Estados Unidos con solo 18 años y vivió allí durante más de una década, ha decidido dejar atrás el país norteamericano para comenzar una nueva vida en España, en busca de paz emocional, bienestar y estabilidad.
Su historia, compartida en TikTok y hecha viral en la cuenta @thalilifestyle, está tocando profundamente a miles de migrantes cubanos que atraviesan situaciones similares.
En su testimonio, Thali recuerda los retos y sacrificios que enfrentó al llegar a Estados Unidos siendo apenas una adolescente. Sin embargo, asegura que, aunque el camino fue duro, logró construir una vida estable y superar los obstáculos del inicio.
Hoy, instalada en España, reafirma que comenzar desde cero es difícil en cualquier parte del mundo, pero que mantener la constancia es la clave del éxito.
“Llevo tres semanas en España y ya tengo trabajo. En tres días conseguí cuatro clientas nuevas. Todo es sacrificio, esfuerzo y disciplina, pero cuando entiendes que la vida es un proceso, las recompensas llegan.”
En la descripción del video, Thali profundizó en una reflexión que ha conmovido a la comunidad migrante:
“No vine a España para hacerme millonaria. Me mudé para tener paz y tranquilidad.”
Destacó que emigrar implica decisiones difíciles que otros no siempre comprenden:
“Nadie vive tu vida. Nadie siente lo que tú sientes. Si eres emigrante o estás pensando en emigrar, mi amor, no escuches voces ajenas. Vela por ti, por tu paz y por tu bienestar.”
Thali señaló además que en Estados Unidos también tuvo que pasar trabajo al principio, y aun así logró prosperar con esfuerzo, fe y dedicación. Por eso hoy confía plenamente en que su nueva etapa en España será igual de fructífera.
La joven animó a otros migrantes cubanos a seguir su intuición y tomar decisiones pensando en lo que les beneficie realmente:
“La vida es tuya, no de los demás. Si estás pasando por lo mismo, este video es para ti.”
Su mensaje se ha viralizado rápidamente entre cubanos que también han decidido dejar atrás el “sueño americano”, cansados del estrés, la competencia laboral y el alto costo de vida en EE.UU., para buscar un estilo de vida más tranquilo y equilibrado en Europa.
En un contexto donde la emigración continúa siendo una necesidad para miles de cubanos, el testimonio de Thali se ha convertido en un recordatorio poderoso:
la verdadera riqueza no siempre está en acumular bienes, sino en encontrar la paz interior, el equilibrio familiar y la posibilidad de vivir sin constante presión económica.
… Noticia en desarrollo …
