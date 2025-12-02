Tras 11 años en EEUU, una cubana se muda a España buscando paz: "No vine a ser millonaria"

Thali , una joven cubana que emigró a Estados Unidos con solo 18 años y vivió allí durante más de una década, ha decidido dejar atrás el país norteamericano para comenzar una nueva vida en España , en busca de paz emocional, bienestar y estabilidad.

Su historia, compartida en TikTok y hecha viral en la cuenta @thalilifestyle , está tocando profundamente a miles de migrantes cubanos que atraviesan situaciones similares.

En su testimonio, Thali recuerda los retos y sacrificios que enfrentó al llegar a Estados Unidos siendo apenas una adolescente. Sin embargo, asegura que, aunque el camino fue duro, logró construir una vida estable y superar los obstáculos del inicio.

Emigrar a un país nuevo Todo el mundo te habla de lo difícil que es emigrar… Todo el mundo tiene el número uno para criticar y juzgar tus decisiones… Pero nadie tiene la valentía de ponerse en tus zapatos. Nadie vive tu vida. Nadie siente lo que tú sientes. Nadie entiende realmente por qué tomas las decisiones que tomas. Si tú eres emigrante, o estás pensando en emigrar porque estás pasando por una situación que solo tú entiendes… Mi amor, no escuches voces ajenas. Las personas nunca van a entender el punto de vista de otra persona, porque no están viviendo su vida. Así que vela por ti. Por tu paz. Por tu bienestar. Por lo que realmente te beneficia. Y olvídate de lo que diga el resto del mundo. Emigrar a España no ha sido fácil. Ningún comienzo lo es. Cuando llegué a Estados Unidos también pasé muchísimo trabajo… Y después salí adelante, tuve mis cosas, mi negocio, mis propiedades… Todo fluyó gracias a Dios. Y lo mismo va a ser aquí. No me mudé a España para hacerme millonaria. Me mudé a España para tener paz y tranquilidad. Si tú estás pasando por lo mismo, este video es para ti. Sigue tu intuición, sigue tu camino, y recuerda: la vida es tuya, no de los demás. #grancanaria #españa #emigraralextranjero #emigranteslatinos #emigrante #eeuu #nuevoscomienzos

Hoy, instalada en España, reafirma que comenzar desde cero es difícil en cualquier parte del mundo, pero que mantener la constancia es la clave del éxito.

“Llevo tres semanas en España y ya tengo trabajo. En tres días conseguí cuatro clientas nuevas. Todo es sacrificio, esfuerzo y disciplina, pero cuando entiendes que la vida es un proceso, las recompensas llegan.”

En la descripción del video, Thali profundizó en una reflexión que ha conmovido a la comunidad migrante:

“No vine a España para hacerme millonaria. Me mudé para tener paz y tranquilidad.”

Destacó que emigrar implica decisiones difíciles que otros no siempre comprenden:

“Nadie vive tu vida. Nadie siente lo que tú sientes. Si eres emigrante o estás pensando en emigrar, mi amor, no escuches voces ajenas. Vela por ti, por tu paz y por tu bienestar.”

Thali señaló además que en Estados Unidos también tuvo que pasar trabajo al principio, y aun así logró prosperar con esfuerzo, fe y dedicación. Por eso hoy confía plenamente en que su nueva etapa en España será igual de fructífera.

Un mensaje para quienes quieren emigrar

La joven animó a otros migrantes cubanos a seguir su intuición y tomar decisiones pensando en lo que les beneficie realmente:

“La vida es tuya, no de los demás. Si estás pasando por lo mismo, este video es para ti.”

Su mensaje se ha viralizado rápidamente entre cubanos que también han decidido dejar atrás el “sueño americano”, cansados del estrés, la competencia laboral y el alto costo de vida en EE.UU., para buscar un estilo de vida más tranquilo y equilibrado en Europa.

Una historia que refleja una realidad de miles de cubanos

En un contexto donde la emigración continúa siendo una necesidad para miles de cubanos, el testimonio de Thali se ha convertido en un recordatorio poderoso:

la verdadera riqueza no siempre está en acumular bienes, sino en encontrar la paz interior, el equilibrio familiar y la posibilidad de vivir sin constante presión económica.

