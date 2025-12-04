americateve

Cuba

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Catorce turistas rusos contrajeron chikungunya y dengue durante su viaje a Cuba. La embajada rusa pide extremar precauciones ante un brote que ya deja 33 muertes, incluidos menores. Turismo ruso cae 36 %

turistas rusos

Catorce turistas rusos fueron diagnosticados con chikungunya y dengue durante su estancia en Cuba, en medio de un brote que ya deja decenas de muertes —incluyendo menores de edad— y un creciente deterioro sanitario. La embajada rusa en La Habana pide extremar precauciones.

Al menos 14 turistas rusos resultaron contagiados con chikungunya y dengue durante sus vacaciones en Cuba en noviembre, según informó el canal de Telegram Mash. Aunque no ha habido confirmación oficial, la embajada rusa en La Habana emitió un comunicado en el que advierte a los ciudadanos sobre la delicada situación epidemiológica en la isla y recomienda viajar con extrema precaución.

Screenshot 2025-12-04 at 10.47.28AM

Síntomas leves, pero un brote grave en la isla

Los viajeros presentaron síntomas asociados a ambas enfermedades, como fiebre, erupciones, dolores articulares y debilidad general.

Estas patologías han afectado a miles de cubanos y fueron catalogadas como epidemias por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), que recientemente reconoció 33 muertes, de las cuales 21 corresponden a menores de 18 años.

El incremento de enfermos ha generado creciente preocupación, especialmente entre viajeros extranjeros. El medio ruso Tourdom estima que unos 1.500 turistas rusos podrían estar en riesgo debido a la propagación del virus transmitido por mosquitos.

La embajada rusa emite recomendaciones estrictas

En su comunicado, la embajada recomendó a los visitantes:

  • Usar ropa de manga larga al amanecer y atardecer.

  • Aplicar repelentes de insectos de forma constante.

  • Evitar zonas de agua dulce estancada, donde prolifera el mosquito Aedes aegypti.

Aseguradoras y turoperadores restan importancia al brote

Pese a la alarma internacional, algunas aseguradoras rusas han minimizado el brote.

Yulia Alcheeva, directora de EUROINS, aseguró que no se han presentado reclamaciones por contagios de dengue o chikungunya.

Mosquitos fuera de control y fallas en el sistema sanitario

Cuba mantiene un alto índice de infestación en provincias como Camagüey, Pinar del Río y Santiago de Cuba.

Los operativos de control están debilitados por:

  • Falta de personal

  • Equipos de fumigación rotos

  • Escasez de insecticidas

  • Acumulación de basura en las calles

La crisis sanitaria expone la incapacidad del gobierno para contener una emergencia epidemiológica que se agrava con cada semana.

Temen subregistro de fallecimientos

Reportes ciudadanos indican que certificados de defunción no reflejan la causa real, registrando términos ambiguos como “muerte natural” o “fallo renal”. Esto alimenta sospechas de un subregistro significativo de decesos vinculados al brote.

Turismo ruso en caída libre

Según datos oficiales de la ONEI, 99.908 turistas rusos visitaron Cuba entre enero y octubre de 2025, una caída del 36,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Factores como:

  • altos costos de vuelos,

  • problemas de servicio en hoteles,

  • escasez de conexiones aéreas,

han reducido la llegada de viajeros procedentes de Rusia, un mercado que el gobierno cubano intenta impulsar como salvavidas económico.

Deja tu comentario

