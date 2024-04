Corte Suprema de Florida ratifica prohibición del estado de 15 semanas para la mayoría de abortos

“El debate —tal y como se presentó al público— vinculó de forma contundente los términos de la Cláusula de Privacidad con preocupaciones relacionadas con la vigilancia gubernamental y la divulgación de información privada al público”, escribió la corte. “Los grupos antiaborto y los grupos partidarios de la interrupción del embarazo no participaron en la refriega. Estos grupos no son tímidos politicamente... no ahora, y no en 1980”.