EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

El Ejército de Estados Unidos reveló este martes los nombres de los cuatro reservistas que perdieron la vida el pasado domingo en Kuwait tras la explosión de un dron iraní, en uno de los incidentes más recientes del conflicto en Medio Oriente.

Entre los fallecidos se encuentran el capitán Cody Khork, de 35 años, originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y originario de Nebraska, la sargento Nicole Amor, de 39 años y de Minesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa, según la información compartida por el Ejército estadounidense.

Los cuatro soldados estaban asignados al Comando de Sostenimiento, unidad encargada de apoyo logístico.

El Ejército destacó que publicando sus nombres busca reconocer su servicio y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas.

Según un comunicado oficial, el incidente continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron la explosión y la muerte de los militares, mientras las operaciones en la región permanecen bajo estrictas medidas de seguridad.

El ataque ocurrió el domingo en el puerto de Shuaiba, donde se encuentra un centro de operaciones táctico estadounidense, el dron impactó el establecimiento tras evadir las defensas aéreas, de acuerdo con el Comando Central.

Los nombres de los otros dos soldados estadounidenses que perdieron la vida durante este ataque el fin de semana no fueron revelados porque las familias no han sido notificadas, de acuerdo con medios locales.