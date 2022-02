Controversia por audio filtrado de una maestra de Miami

Un video viral compartido en las redes sociales causa estupor, porque se escucha cómo una maestra les dice a sus alumnos que terminarán como ladrones o prostitutas si no estudian

“Yo tengo una fuente y me dijo que la maestra de los alumnos de décimo grado les dijo que lo mejor que pueden hacer es vender sus cuerpos si no obtienen buenas calificaciones en la clase”, afirmó la usuaria que publicó el audio en TikTok.

Algunos padres de estudiantes no quisieron opinar del tema. Sin embargo, un abuelo de tres alumnos señaló que ya había escuchado el audio, pero que nadie de la escuela les informó lo sucedido.

En el video también se puede escuchar cómo una alumna le pregunta a la maestra: “¿Entonces tenemos que vender nuestros cuerpos?”.

Y ella respondió: “¿De qué otra manera vas a ganar dinero? ¿Robar o vender sus cuerpos? ¿Ser una prostituta? No sé qué más vas a hacer, si no vas a la universidad y no quieren sentarse aquí y tener una buena ética de trabajo. ¿Qué más vas a hacer?”.

La organización The Florida Charter School Alliance, que agrupa a las escuelas charters de la Florida, emitió un comunicado.

“Este es un incidente aislado. Estos comentarios no reflejan los valores de nuestra escuela, ni el historial de servicio. Estamos tomando las medidas adecuadas para hacer frente a la situación. Pedimos disculpas a los estudiantes y padres que puedan haberse visto afectados por este incidente”.

Padres de algunos estudiantes señalaron que la maestra les había pedido disculpas, pero consideraron que esto no era suficiente y que las autoridades escolares deberían tomar medidas estrictas.