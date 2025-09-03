Comparece en la corte de MIAMI cubana que escapó por más de 19 años tras accidente mortal en Hialeah

Después de casi dos décadas de permanecer prófuga, la cubana Leydis Menéndez Abdala , acusada de provocar un accidente mortal en Hialeah en 2006 mientras conducía bajo los efectos del alcohol, compareció este domingo ante un tribunal de Miami- Dade tras ser detenida en México y extraditada a Estados Unidos.

La acusada volvió a presentarse en corte este lunes, donde la Fiscalía solicitó que permanezca encarcelada sin derecho a fianza, argumentando el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos.

El accidente ocurrió el 12 de agosto de 2006 , cuando Menéndez Abdala, al volante de un Toyota Solara azul, se pasó una luz roja intermitente y embistió el vehículo de Gloria Marcia Hall , madre de dos hijas que se dirigía a un retiro religioso. Hall falleció en el lugar, mientras que la acusada resultó herida y admitió en el hospital haber consumido alcohol.

Pese a la evidencia, huyó de Florida antes de ser formalmente arrestada. En septiembre de ese año, un juez emitió una orden de captura que permaneció activa durante años, convirtiéndose en uno de los casos más notorios de fugitivos en el condado. Incluso fue incluido en el programa America’s Most Wanted en 2007.

Durante casi dos décadas, Menéndez Abdala se ocultó en México, donde cambió repetidamente su apariencia con tintes, lentes de contacto y maquillaje. En septiembre de 2023, Crime Stoppers elevó la recompensa por información a 25,000 dólares , lo que reactivó la búsqueda. Finalmente, el pasado 25 de agosto, cuando iba a ser deportada desde México hacia Cuba, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. coordinó su captura y traslado a Miami.

En la audiencia, la fiscal adjunta Laura Adams reveló que Menéndez Abdala mantenía una relación sentimental con un oficial de la Policía de Hialeah en el momento del accidente, y que este le habría advertido sobre los resultados toxicológicos, permitiéndole escapar.

La familia de la víctima ha mantenido durante años la exigencia de justicia. El comandante de la Policía de Miami, Joaquín Freire, hermano de Gloria Hall, pidió que la acusada no tenga derecho a fianza. “No hay palabras que puedan expresar el dolor que hemos padecido durante los últimos 19 años. Su muerte destrozó a mi familia y dejó un vacío imposible de llenar”, declaró.

Freire relató que fue él quien tuvo que comunicar a su madre, a su padre y a sus sobrinas la trágica noticia. “Lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida fue decirles que su mamá había muerto esa mañana”, recordó.

Lo que sigue

La Fiscalía de Miami-Dade presentó una moción formal para mantener a Menéndez Abdala en prisión preventiva, destacando su historial de fuga y la gravedad del caso. La defensa, por su parte, ingresó una declaración escrita de no culpabilidad y podría insistir en una solicitud de fianza.

La comunidad de Hialeah sigue de cerca el proceso, que después de 19 años vuelve a poner sobre la mesa el reclamo de justicia para la familia Hall y la lucha contra la impunidad.