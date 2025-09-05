Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

El atropello múltiple ocurrido en La Habana el pasado 25 de agosto , que dejó una mujer fallecida y ocho heridos, continúa rodeado de incertidumbre. La falta de transparencia de las autoridades cubanas ha provocado una ola de especulaciones, desmentidos públicos y denuncias de encubrimiento.

El medio independiente 14ymedio publicó inicialmente que el empresario italiano Bartolomeo “Berto” Savina Tito podría estar relacionado con el hecho. Sin embargo, tanto su entorno familiar como sus negocios en Cuba han rechazado categóricamente esa versión.

La tienda en divisas Casalinda , uno de los establecimientos vinculados a Savina en La Habana, emitió un comunicado en el que asegura que “no existe evidencia alguna que lo relacione con esos hechos” y que el empresario “mantiene sus funciones habituales en Italia”. La nota calificó las publicaciones como un intento de dañar la reputación de un proveedor con más de treinta años de vínculos comerciales con Cuba, muchos de ellos en asociación con el conglomerado militar GAESA .

El vocero oficialista Humberto López también salió al paso en redes sociales, afirmando que Savina, propietario de la firma Italsav , “no guarda relación alguna con el suceso” y que se encontraba fuera de Cuba desde el 18 de agosto. López destacó su “larga relación de prestigio demostrado” con la isla, aunque no aclaró quién es el extranjero detenido por el atropello.

Por su parte, Gianluca Savina , hijo del empresario, declaró en Facebook que su padre había regresado a Italia el 19 de agosto, seis días antes del accidente. “La información es completamente falsa”, afirmó, adelantando que emprenderán acciones legales por difamación. Además, notificaron el caso a la Embajada de Italia en La Habana .

Hasta el momento, el Ministerio del Interior (MININT) solo ha informado que el responsable del atropello es un “ciudadano extranjero”, sin revelar su identidad ni nacionalidad. Esta opacidad, sumada a las conexiones de Savina con la élite cubana —existen fotografías suyas junto a Fidel Castro, Esteban Lazo y Miguel Díaz-Canel—, ha alimentado las sospechas de un posible encubrimiento.

La víctima y el reclamo de justicia

La víctima mortal fue identificada como Mairovis Valier Heredia, de 34 años, quien murió en el acto. Su familia ha denunciado el silencio oficial y exige justicia.

“Yo no duermo ni vivo. Pido la pena máxima para ese hombre que le quitó la vida a mi hija”, declaró su madre en redes sociales, en un mensaje que contrasta con los múltiples desmentidos emitidos en los últimos días.

Preguntas frecuentes sobre el caso

¿Está involucrado Berto Savina en el atropello múltiple en La Habana? No. Tanto su hijo como el vocero oficialista Humberto López han negado su participación. Documentos y declaraciones aseguran que el empresario se encontraba fuera de Cuba antes del incidente.

Mientras la versión oficial sigue sin esclarecer la identidad del responsable, el caso mantiene en vilo a la opinión pública y pone nuevamente en cuestión la falta de transparencia en la gestión de las autoridades cubanas.