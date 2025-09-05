americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

La falta de claridad del gobierno cubano sobre el atropello en La Habana ha generado desmentidos. Berto Savina y su círculo niegan su implicación, mientras crece el misterio por el encubrimiento oficial

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Berto Savina

El atropello múltiple ocurrido en La Habana el pasado 25 de agosto, que dejó una mujer fallecida y ocho heridos, continúa rodeado de incertidumbre. La falta de transparencia de las autoridades cubanas ha provocado una ola de especulaciones, desmentidos públicos y denuncias de encubrimiento.

Embed - Rompe el silencio empresario italiano sobre caso de atropellamiento masivo en Cuba

Desmentidos desde La Habana y el exterior

El medio independiente 14ymedio publicó inicialmente que el empresario italiano Bartolomeo “Berto” Savina Tito podría estar relacionado con el hecho. Sin embargo, tanto su entorno familiar como sus negocios en Cuba han rechazado categóricamente esa versión.

La tienda en divisas Casalinda, uno de los establecimientos vinculados a Savina en La Habana, emitió un comunicado en el que asegura que “no existe evidencia alguna que lo relacione con esos hechos” y que el empresario “mantiene sus funciones habituales en Italia”. La nota calificó las publicaciones como un intento de dañar la reputación de un proveedor con más de treinta años de vínculos comerciales con Cuba, muchos de ellos en asociación con el conglomerado militar GAESA.

El vocero oficialista Humberto López también salió al paso en redes sociales, afirmando que Savina, propietario de la firma Italsav, “no guarda relación alguna con el suceso” y que se encontraba fuera de Cuba desde el 18 de agosto. López destacó su “larga relación de prestigio demostrado” con la isla, aunque no aclaró quién es el extranjero detenido por el atropello.

Por su parte, Gianluca Savina, hijo del empresario, declaró en Facebook que su padre había regresado a Italia el 19 de agosto, seis días antes del accidente. “La información es completamente falsa”, afirmó, adelantando que emprenderán acciones legales por difamación. Además, notificaron el caso a la Embajada de Italia en La Habana.

Silencio oficial y sospechas de encubrimiento

Hasta el momento, el Ministerio del Interior (MININT) solo ha informado que el responsable del atropello es un “ciudadano extranjero”, sin revelar su identidad ni nacionalidad. Esta opacidad, sumada a las conexiones de Savina con la élite cubana —existen fotografías suyas junto a Fidel Castro, Esteban Lazo y Miguel Díaz-Canel—, ha alimentado las sospechas de un posible encubrimiento.

La víctima y el reclamo de justicia

La víctima mortal fue identificada como Mairovis Valier Heredia, de 34 años, quien murió en el acto. Su familia ha denunciado el silencio oficial y exige justicia.

“Yo no duermo ni vivo. Pido la pena máxima para ese hombre que le quitó la vida a mi hija”, declaró su madre en redes sociales, en un mensaje que contrasta con los múltiples desmentidos emitidos en los últimos días.

Preguntas frecuentes sobre el caso

  • ¿Está involucrado Berto Savina en el atropello múltiple en La Habana?

    No. Tanto su hijo como el vocero oficialista Humberto López han negado su participación. Documentos y declaraciones aseguran que el empresario se encontraba fuera de Cuba antes del incidente.

Mientras la versión oficial sigue sin esclarecer la identidad del responsable, el caso mantiene en vilo a la opinión pública y pone nuevamente en cuestión la falta de transparencia en la gestión de las autoridades cubanas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
incendio en subestacion electrica de güira de melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en cuba

Incendio en subestación eléctrica de Güira de Melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en Cuba

aduana de cuba frustra intento de contrabando de mas de 4,400 tabacos en el aeropuerto de la habana

Aduana de Cuba frustra intento de contrabando de más de 4,400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

tras la presion social, el regimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en la habana

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

Por Redacción América Noticias Miami
video: apagon masivo deja a pasajeros a oscuras en el aeropuerto internacional jose marti de la habana

VIDEO: Apagón MASIVO deja a pasajeros a oscuras en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla con los medios antes de visitar el Campamento 57, un centro para inmigrantes detenidos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, Luisiana, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gerald Herbert)

Juez bloquea fin de protecciones legales de EEUU para 1,1 millones de venezolanos y haitianos

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter