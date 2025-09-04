Centro Nacional de Huracanes Suben probabilidad de que onda tropical rumbo al Caribe evolucione a depresión

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este martes un aumento en las probabilidades de desarrollo ciclónico de una onda tropical que se desplaza por el Atlántico oriental en dirección hacia el Caribe .

El sistema, que hasta hace unos días mostraba señales dispersas de organización, ha comenzado a consolidarse y presenta un escenario cada vez más favorable para transformarse en depresión tropical .

De acuerdo con el más reciente parte del NHC:

A siete días, el riesgo asciende al 80 % , lo que convierte a este disturbio en el de mayor potencial de la cuenca atlántica actualmente.

Existe un 50 % de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas.

La onda tropical se ubica a varios cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde , y las imágenes satelitales muestran un aumento significativo de lluvias y tormentas eléctricas, señal de que la circulación atmosférica asociada está ganando consistencia.

Los expertos señalan que el entorno es propicio para un fortalecimiento gradual del sistema, gracias a factores como:

Sep 4 8AM: NHC continues to monitor a tropical wave over the eastern Atlantic that has a medium chance of development in next 48 h and a high chance of formation during the next 7 days.

Temperaturas oceánicas cálidas .

Baja cizalladura del viento en niveles altos de la atmósfera.

Alta humedad ambiental.

Estas condiciones suelen ser determinantes en la transición de una onda tropical hacia depresión o tormenta.

Pronóstico de trayectoria

Los modelos meteorológicos indican que el disturbio podría convertirse en depresión tropical hacia finales de esta semana, mientras se mueve lentamente con rumbo oeste-noroeste a una velocidad de entre 8 y 16 km/h.

Posteriormente, se espera que acelere su desplazamiento hacia el oeste o el oeste-noroeste, lo que lo llevaría a acercarse a las Antillas Menores a mediados de la próxima semana.

Aunque aún es temprano para precisar la intensidad o si tocará tierra en algún territorio, las islas del arco caribeño deberán mantenerse atentas a su evolución.

Temporada ciclónica activa

Este pronóstico se enmarca en una temporada ciclónica que ha mostrado un alto nivel de actividad en el Atlántico tropical central y oriental, región donde suelen gestarse muchos de los huracanes que después afectan al Caribe y Norteamérica.

Septiembre es considerado históricamente el mes más crítico para Cuba. Según el meteorólogo cubano Christian Jesús Muñiz Carrillo, entre 1950 y 2023 la isla recibió el impacto de nueve huracanes en este mes, entre ellos Ike (2008), Irma (2017) e Ian (2022).

El NHC recuerda que, aunque el futuro de este sistema aún no está definido, la vigilancia y la preparación son claves en esta fase activa de la temporada.