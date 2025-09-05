americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
cubana

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Esta mujer es una conocida estafadora con historial delictivo. En esta ocasión se acercó a sus víctimas prometiéndoles una vía rápida para obtener la ciudadanía estadounidense

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
María de Lourdes Van-Caneghem

Una mujer cubana con un largo historial de estafas fue arrestada nuevamente en Miami Beach, acusada de hacerse pasar por agente de inmigración y engañar a varias personas con falsas promesas de ciudadanía estadounidense.

Se trata de María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años, quien fue detenida este miércoles tras confirmarse que cobró miles de dólares a migrantes desesperados por regularizar su estatus legal en el país.

Promesas falsas y nuevas víctimas

La investigación más reciente comenzó en marzo de 2025, cuando Elda Hernández denunció que entregó casi 3,000 dólares a Van-Caneghem para obtener la ciudadanía, pero nunca recibió respuesta oficial ni documentación alguna.

De acuerdo con el canal Telemundo51, al menos otras tres mujeres se sumaron a las denuncias. Una de ellas, Leslie Angulo, relató que llegó a pagar 2,300 dólares en varios plazos después de reunirse con la sospechosa en Miami. La falsa funcionaria incluso vestía ropa que simulaba ser de una agencia oficial y llegó a tomarle las huellas digitales.

Angulo confesó que comenzó a sospechar cuando la explicación del trámite no resultó convincente. Tras buscar su nombre en internet, descubrió que Van-Caneghem tenía antecedentes por múltiples estafas.

Screenshot 2025-09-05 at 11.35.57AM

Arresto y cargos en su contra

La policía de Miami Beach logró vincular los pagos de las víctimas con la cuenta bancaria y el Zelle de la acusada, lo que permitió su arresto.

Actualmente permanece detenida en el centro correccional Turner Guilford Knight (TGK), enfrentando al menos 16 cargos, entre ellos:

  • Esquema organizado para defraudar

  • Hurto mayor de tercer grado

  • Uso fraudulento de identificación

  • Fraude organizado

Un historial de estafas que se repite

El caso más reciente se suma a una lista de detenciones que han convertido a Van-Caneghem en un nombre conocido dentro y fuera de la comunidad cubana en Miami.

  • En 2019, fue arrestada por operar la agencia de viajes Ñooo, me fui, desde donde vendía boletos falsos y alquileres inexistentes de autos. Muchos clientes se dieron cuenta del engaño al llegar al aeropuerto sin poder volar.

  • En 2020, durante la pandemia, simuló un accidente de tránsito y estafó casi 23,000 dólares a una aseguradora médica.

  • En 2022, volvió a ser detenida por manejar la agencia Hello Cuba Travel, acusada de vender pasajes falsos a Cuba y Nicaragua. En esa ocasión se le imputaron 25 cargos.

  • En 2023, enfrentó juicio por múltiples acusaciones de fraude y robo en gran cuantía.

En varias ocasiones utilizó identidades falsas, como el alias “María Romero”, para evadir a las autoridades.

Críticas y advertencias

La reincidencia de Van-Caneghem ha despertado críticas en la comunidad, donde muchos cuestionan por qué, tras cada arresto, logra salir en libertad y volver a delinquir. En redes sociales, algunos usuarios han señalado que su historia parece “sacada de una serie criminal”.

Por su parte, las autoridades de Miami-Dade han reiterado la importancia de verificar la legitimidad de cualquier agencia o persona que ofrezca servicios migratorios, recordando que las víctimas suelen ser inmigrantes vulnerables que confían en promesas de trámites rápidos y seguros.

Mientras tanto, la mujer permanece bajo custodia y la fiscalía evalúa si se sumarán nuevas denuncias en su contra. El monto total de lo estafado en este nuevo caso aún está por determinar.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El director de salud pública de Florida, el doctor Joseph Ladapo, habla a simpatizantes y miembros de los medios antes de la firma de un proyecto de ley por parte del gobernador Ron DeSantis, el 18 de noviembre de 2021, en Brandon, Florida. (AP Foto/Chris OMeara, Archivo)

Florida eliminará los mandatos de vacunación infantil en el estado, dicen funcionarios

comparece en la corte de miami cubana que escapo por mas de 19 anos tras accidente mortal en hialeah

Comparece en la corte de MIAMI cubana que escapó por más de 19 años tras accidente mortal en Hialeah

Por Redacción América Noticias Miami
empresas de miami-dade que comercien con el regimen cubano enfrentaran sanciones, advierte recaudador de impuestos

Empresas de Miami-Dade que comercien con el régimen cubano enfrentarán sanciones, advierte recaudador de impuestos

Por Redacción América Noticias Miami
detienen en miami a cubana profuga desde hace 19 anos tras accidente mortal en hialeah

Detienen en Miami a cubana prófuga desde hace 19 años tras accidente mortal en Hialeah

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla con los medios antes de visitar el Campamento 57, un centro para inmigrantes detenidos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, Luisiana, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gerald Herbert)

Juez bloquea fin de protecciones legales de EEUU para 1,1 millones de venezolanos y haitianos

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter