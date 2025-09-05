Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Una mujer cubana con un largo historial de estafas fue arrestada nuevamente en Miami Beach, acusada de hacerse pasar por agente de inmigración y engañar a varias personas con falsas promesas de ciudadanía estadounidense.
Esta mujer es una conocida estafadora con historial delictivo. En esta ocasión se acercó a sus víctimas prometiéndoles una vía rápida para obtener la ciudadanía estadounidense
Se trata de María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años, quien fue detenida este miércoles tras confirmarse que cobró miles de dólares a migrantes desesperados por regularizar su estatus legal en el país.
La investigación más reciente comenzó en marzo de 2025, cuando Elda Hernández denunció que entregó casi 3,000 dólares a Van-Caneghem para obtener la ciudadanía, pero nunca recibió respuesta oficial ni documentación alguna.
De acuerdo con el canal Telemundo51, al menos otras tres mujeres se sumaron a las denuncias. Una de ellas, Leslie Angulo, relató que llegó a pagar 2,300 dólares en varios plazos después de reunirse con la sospechosa en Miami. La falsa funcionaria incluso vestía ropa que simulaba ser de una agencia oficial y llegó a tomarle las huellas digitales.
Angulo confesó que comenzó a sospechar cuando la explicación del trámite no resultó convincente. Tras buscar su nombre en internet, descubrió que Van-Caneghem tenía antecedentes por múltiples estafas.
La policía de Miami Beach logró vincular los pagos de las víctimas con la cuenta bancaria y el Zelle de la acusada, lo que permitió su arresto.
Actualmente permanece detenida en el centro correccional Turner Guilford Knight (TGK), enfrentando al menos 16 cargos, entre ellos:
Esquema organizado para defraudar
Hurto mayor de tercer grado
Uso fraudulento de identificación
Fraude organizado
El caso más reciente se suma a una lista de detenciones que han convertido a Van-Caneghem en un nombre conocido dentro y fuera de la comunidad cubana en Miami.
En 2019, fue arrestada por operar la agencia de viajes Ñooo, me fui, desde donde vendía boletos falsos y alquileres inexistentes de autos. Muchos clientes se dieron cuenta del engaño al llegar al aeropuerto sin poder volar.
En 2020, durante la pandemia, simuló un accidente de tránsito y estafó casi 23,000 dólares a una aseguradora médica.
En 2022, volvió a ser detenida por manejar la agencia Hello Cuba Travel, acusada de vender pasajes falsos a Cuba y Nicaragua. En esa ocasión se le imputaron 25 cargos.
En 2023, enfrentó juicio por múltiples acusaciones de fraude y robo en gran cuantía.
En varias ocasiones utilizó identidades falsas, como el alias “María Romero”, para evadir a las autoridades.
Críticas y advertencias
La reincidencia de Van-Caneghem ha despertado críticas en la comunidad, donde muchos cuestionan por qué, tras cada arresto, logra salir en libertad y volver a delinquir. En redes sociales, algunos usuarios han señalado que su historia parece “sacada de una serie criminal”.
Por su parte, las autoridades de Miami-Dade han reiterado la importancia de verificar la legitimidad de cualquier agencia o persona que ofrezca servicios migratorios, recordando que las víctimas suelen ser inmigrantes vulnerables que confían en promesas de trámites rápidos y seguros.
Mientras tanto, la mujer permanece bajo custodia y la fiscalía evalúa si se sumarán nuevas denuncias en su contra. El monto total de lo estafado en este nuevo caso aún está por determinar.
