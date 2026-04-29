El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

WASHINGTON (AP) — El hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se tomó una foto en la habitación de su hotel apenas unos minutos antes del incidente, equipado con una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado, manifestaron los investigadores el miércoles en una nueva presentación judicial.