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El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

WASHINGTON (AP) — El hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se tomó una foto en la habitación de su hotel apenas unos minutos antes del incidente, equipado con una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado, manifestaron los investigadores el miércoles en una nueva presentación judicial.

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)
Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP) AP

Cole Allen llevaba pantalones negros, una camisa negra y una corbata roja cuando tomó la imagen en su habitación del Washington Hilton, el lugar donde Trump y cientos de periodistas se reunían para la gala la noche del sábado.

El sospechoso de 31 años, residente de Torrance, California, fue detenido cuando pasó corriendo por una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger el evento. Él se considera inocente, de acuerdo con su abogado.

Allen llevaba consigo una escopeta de bombeo calibre 12 que compró el año pasado y una pistola semiautomática calibre .38 que adquirió en 2023, según las autoridades.

Trump no resultó herido. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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