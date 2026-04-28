MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

La situación en Cuba ya no es vista solo como una crisis interna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , lanzó una advertencia contundente: un eventual colapso en la isla tendría consecuencias directas para Washington.

Durante una intervención oficial, Rubio describió a Cuba como un “Estado fallido” , señalando el deterioro económico, la falta de libertades y su creciente peso en el tablero geopolítico.

#Urgente . Marco Rubio se pronuncia sobre el régimen cubano: “Las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con las personas actuales a cargo. Son económicamente incompetentes. Han extendido la alfombra a nuestros adversarios” pic.twitter.com/TAvpCS8zLK

EL SECRETARIO DE ESTADO MARCO RUBIO SOBRE CUBA: “Las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con las personas actuales a cargo. Son económicamente incompetentes”. pic.twitter.com/uvGG1u3rxh

Rubio subrayó la cercanía estratégica de la isla:

Ubicada a solo 90 millas de Key West

Dentro del hemisferio de influencia estadounidense

Punto clave en seguridad regional

“Un colapso humanitario tan cerca no es algo bueno para Estados Unidos”, advirtió.

Escenario crítico: colapso o reformas

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Cuba enfrenta dos posibles caminos:

Un colapso total

Reformas económicas profundas

Sin embargo, descartó la segunda opción bajo el actual gobierno.

“Las reformas necesarias son imposibles con esta gente al mando”, afirmó.

Presencia de potencias rivales

Rubio alertó además sobre la influencia extranjera en la isla:

Presencia de China

Operaciones vinculadas a Rusia

Uso del territorio cubano para fines estratégicos

“No permitiremos que fuerzas extranjeras operen a 90 millas de nuestras costas”, enfatizó.

Riesgos para EE.UU.

El posible colapso cubano implicaría:

Crisis migratoria masiva

Inestabilidad regional

Impacto directo en la seguridad nacional

Para Washington, la situación en Cuba ya es un tema de interés estratégico.

Conclusión: crisis con impacto hemisférico

Las declaraciones de Rubio reflejan un cambio de enfoque: Cuba deja de ser vista como un problema aislado y pasa a ser un factor clave en la seguridad de Estados Unidos.

El futuro de la isla podría tener consecuencias directas más allá de sus fronteras.