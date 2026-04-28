MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

La situación en Cuba ya no es vista solo como una crisis interna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia contundente: un eventual colapso en la isla tendría consecuencias directas para Washington.
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El secretario de Estado advierte que la crisis en Cuba podría convertirse en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos
La situación en Cuba ya no es vista solo como una crisis interna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia contundente: un eventual colapso en la isla tendría consecuencias directas para Washington.
Durante una intervención oficial, Rubio describió a Cuba como un “Estado fallido”, señalando el deterioro económico, la falta de libertades y su creciente peso en el tablero geopolítico.
Rubio subrayó la cercanía estratégica de la isla:
Ubicada a solo 90 millas de Key West
Dentro del hemisferio de influencia estadounidense
Punto clave en seguridad regional
“Un colapso humanitario tan cerca no es algo bueno para Estados Unidos”, advirtió.
Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Cuba enfrenta dos posibles caminos:
Un colapso total
Reformas económicas profundas
Sin embargo, descartó la segunda opción bajo el actual gobierno.
“Las reformas necesarias son imposibles con esta gente al mando”, afirmó.
Presencia de potencias rivales
Rubio alertó además sobre la influencia extranjera en la isla:
Presencia de China
Operaciones vinculadas a Rusia
Uso del territorio cubano para fines estratégicos
“No permitiremos que fuerzas extranjeras operen a 90 millas de nuestras costas”, enfatizó.
Riesgos para EE.UU.
El posible colapso cubano implicaría:
Crisis migratoria masiva
Inestabilidad regional
Impacto directo en la seguridad nacional
Para Washington, la situación en Cuba ya es un tema de interés estratégico.
Las declaraciones de Rubio reflejan un cambio de enfoque: Cuba deja de ser vista como un problema aislado y pasa a ser un factor clave en la seguridad de Estados Unidos.
El futuro de la isla podría tener consecuencias directas más allá de sus fronteras.
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