americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Marco Rubio

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

El secretario de Estado advierte que la crisis en Cuba podría convertirse en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco Rubio

La situación en Cuba ya no es vista solo como una crisis interna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia contundente: un eventual colapso en la isla tendría consecuencias directas para Washington.

Durante una intervención oficial, Rubio describió a Cuba como un “Estado fallido”, señalando el deterioro económico, la falta de libertades y su creciente peso en el tablero geopolítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2049133398996693012?s=20&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardomenoni/status/2049191416023150896?s=20&partner=&hide_thread=false

“A 90 millas de EE.UU.”

Rubio subrayó la cercanía estratégica de la isla:

Ubicada a solo 90 millas de Key West

Dentro del hemisferio de influencia estadounidense

Punto clave en seguridad regional

“Un colapso humanitario tan cerca no es algo bueno para Estados Unidos”, advirtió.

Escenario crítico: colapso o reformas

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Cuba enfrenta dos posibles caminos:

Un colapso total

Reformas económicas profundas

Sin embargo, descartó la segunda opción bajo el actual gobierno.

“Las reformas necesarias son imposibles con esta gente al mando”, afirmó.

Presencia de potencias rivales

Rubio alertó además sobre la influencia extranjera en la isla:

Presencia de China

Operaciones vinculadas a Rusia

Uso del territorio cubano para fines estratégicos

“No permitiremos que fuerzas extranjeras operen a 90 millas de nuestras costas”, enfatizó.

Riesgos para EE.UU.

El posible colapso cubano implicaría:

Crisis migratoria masiva

Inestabilidad regional

Impacto directo en la seguridad nacional

Para Washington, la situación en Cuba ya es un tema de interés estratégico.

Conclusión: crisis con impacto hemisférico

Las declaraciones de Rubio reflejan un cambio de enfoque: Cuba deja de ser vista como un problema aislado y pasa a ser un factor clave en la seguridad de Estados Unidos.

El futuro de la isla podría tener consecuencias directas más allá de sus fronteras.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Mercedes Lopez Rey, de 83 años, se ve de pie en su apartamento de una habitación en la zona antigua de La Habana, Cuba, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Adultos mayores solos en Cuba, entre los más vulnerables en tiempos de crisis

sabotaje electrico en cuba: robo de aceite deja sin luz a mas de 4,400 viviendas

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

falsa victoria: cuba refina su crudo, pero el colapso energetico continua

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

ee.uu. activa ejercicio militar en key west mientras aumenta vigilancia sobre cuba

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter