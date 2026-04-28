Senado de EEUU rechaza intento de poner fin al bloqueo de Trump a Cuba

La senadora Mazie Hirono, a la izquierda, interroga a un testigo mientras el senador Tim Kaine, a la derecha, observa durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado celebrada en el Capitolio, en Washington, el martes 28 de abril de 2026. (AP Foto/Cliff Owen) AP

La votación sobre la resolución de poderes de guerra mostró cómo los republicanos siguen respaldando a Trump mientras ejerce de manera unilateral la fuerza en una serie de conflictos globales, incluidos Venezuela, Irán y Cuba, uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos, pero también un viejo adversario.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones sobre proyectos de ley para poner límites a la capacidad del presidente de desplegar fuerza militar en esos conflictos, pero ninguna ha prosperado. La votación del martes fue la primera relacionada con Cuba y habría obligado al presidente a obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar cualquier ataque contra la nación caribeña.

Para desestimar la resolución, los republicanos sostuvieron que no procedía porque Estados Unidos no está involucrado en hostilidades abiertas con Cuba. Su maniobra para desestimar la legislación tuvo éxito por 51-47. El senador John Fetterman fue el único demócrata que votó por desestimar la resolución, mientras que las senadoras Susan Collins y Rand Paul fueron los únicos republicanos que la apoyaron.

Cuba sufre cortes de agua y electricidad debido a que Estados Unidos impone sanciones e interrumpe los embarques de petróleo desde Venezuela. El gobierno de Trump está presionando a la dirigencia cubana para que ponga fin a la represión política, libere a los presos políticos y liberalice su economía.

El senador demócrata Tim Kaine, que presentó la resolución de poderes de guerra, afirmó que el bloqueo ha provocado “crisis humanitarias en toda Cuba”, entre ellas la interrupción de la atención médica, dejar a millones de personas sin agua potable y disparar los precios de los alimentos.

“Mi argumento es que, según los términos de la resolución, ya estamos involucrados en hostilidades con Cuba porque estamos usando fuerza estadounidense, principalmente la Guardia Costera, pero también otros recursos, para llevar a cabo un bloqueo económico muy devastador contra la nación”, señaló Kaine.

Trump ha dicho que, después de la guerra con Irán, centrará su atención en Cuba. Prometió “un nuevo amanecer para Cuba” durante un discurso en un evento de Turning Points USA la semana pasada.

Los demócratas argumentaron que la resolución de poderes de guerra también era necesaria para evitar la posibilidad de que Trump lance una campaña militar contra el país.

“Estados Unidos y Cuba necesitan encontrar una manera de coexistir pacíficamente”, comentó el senador demócrata Peter Welch.

Los demócratas han intentado reunir oposición política a las acciones militares de Trump al forzar votaciones mediante la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que tenía como objetivo reafirmar el poder del Congreso sobre la declaración de guerra.

El senador republicano Rick Scott acusó a los demócratas de ignorar los abusos de derechos humanos del gobierno cubano.

“El presidente Trump está haciendo todo lo que puede para recuperar la libertad y la democracia en toda América Latina, y nosotros deberíamos hacer todo lo que podamos para apoyarlo”, alegó Scott.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP