SENADO BLOQUEA INTENTO DEMÓCRATA: TRUMP MANTIENE VÍA ABIERTA PARA ACCIONES MILITARES SOBRE CUBA

El Senado de Estados Unidos rechazó este martes una resolución impulsada por legisladores demócratas que buscaba impedir que el presidente Donald Trump ordene acciones militares contra Cuba sin la autorización del Congreso.

La votación procedimental terminó 51 a 47 , con los republicanos bloqueando la iniciativa basada en la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

IT’S OFFICIAL: US Senate VOTES DOWN a Democrat resolution that would’ve blocked military action against CUBA by President Trump, 51-47 ANOTHER TRUMP W Dems keep putting these measures up and LOSING! Make no mistake, Cuba IS next and 47 + Marco + Hegseth will decide how… pic.twitter.com/aSkio8Eqvb

La resolución fue liderada por los senadores:

Adam Schiff

El objetivo era obligar al Congreso a autorizar cualquier acción militar contra Cuba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenTimKaine/status/2049218063053058494?s=20&partner=&hide_thread=false Trump’s war against Iran has been a disaster—servicemembers and civilians have died, and gas prices are skyrocketing. Now, he wants a new war with Cuba. My colleagues and I are firm: no new, unnecessary wars. https://t.co/6T6drdKp6h — Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) April 28, 2026

Fisuras dentro del Senado

Aunque la medida fue bloqueada, la votación dejó señales políticas relevantes:

Los republicanos Susan Collins y Rand Paul votaron con los demócratas

El demócrata John Fetterman votó con los republicanos

Un reflejo de divisiones en ambos partidos.

Debate marcado por la crisis en Cuba

Durante la discusión, Kaine expuso el deterioro en la isla:

Miles de cirugías canceladas

Escasez de agua potable

Apagones prolongados

Aumento de precios de alimentos

Argumentos utilizados para advertir sobre el impacto humanitario de cualquier escalada.

Respaldo republicano a Trump

El senador Rick Scott defendió al presidente y calificó la iniciativa como innecesaria:

“Este presidente nunca ha dicho que quiera poner botas en el suelo”.

Contexto de alta tensión

La votación ocurre en un momento de creciente presión sobre Cuba:

Bloqueo energético y marítimo

Reducción de suministros de combustible

Escalada retórica entre Washington y La Habana

El Pentágono ha evaluado escenarios de intervención, aunque sin decisiones oficiales confirmadas.

Batalla política continúa

Los demócratas anticiparon que seguirán utilizando resoluciones similares para forzar votaciones públicas sobre el uso de la fuerza.

La disputa sobre los poderes de guerra seguirá siendo un punto central en el Congreso.