SENADO BLOQUEA INTENTO DEMÓCRATA: TRUMP MANTIENE VÍA ABIERTA PARA ACCIONES MILITARES SOBRE CUBA

El Senado de Estados Unidos rechazó este martes una resolución impulsada por legisladores demócratas que buscaba impedir que el presidente Donald Trump ordene acciones militares contra Cuba sin la autorización del Congreso.
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Republicanos frenan resolución que buscaba limitar el poder de Donald Trump para ordenar una intervención militar en Cuba
El Senado de Estados Unidos rechazó este martes una resolución impulsada por legisladores demócratas que buscaba impedir que el presidente Donald Trump ordene acciones militares contra Cuba sin la autorización del Congreso.
La votación procedimental terminó 51 a 47, con los republicanos bloqueando la iniciativa basada en la Ley de Poderes de Guerra de 1973.
La resolución fue liderada por los senadores:
Tim Kaine
Ruben Gallego
Adam Schiff
El objetivo era obligar al Congreso a autorizar cualquier acción militar contra Cuba.
Fisuras dentro del Senado
Aunque la medida fue bloqueada, la votación dejó señales políticas relevantes:
Los republicanos Susan Collins y Rand Paul votaron con los demócratas
El demócrata John Fetterman votó con los republicanos
Un reflejo de divisiones en ambos partidos.
Debate marcado por la crisis en Cuba
Durante la discusión, Kaine expuso el deterioro en la isla:
Miles de cirugías canceladas
Escasez de agua potable
Apagones prolongados
Aumento de precios de alimentos
Argumentos utilizados para advertir sobre el impacto humanitario de cualquier escalada.
Respaldo republicano a Trump
El senador Rick Scott defendió al presidente y calificó la iniciativa como innecesaria:
“Este presidente nunca ha dicho que quiera poner botas en el suelo”.
Contexto de alta tensión
La votación ocurre en un momento de creciente presión sobre Cuba:
Bloqueo energético y marítimo
Reducción de suministros de combustible
Escalada retórica entre Washington y La Habana
El Pentágono ha evaluado escenarios de intervención, aunque sin decisiones oficiales confirmadas.
Batalla política continúa
Los demócratas anticiparon que seguirán utilizando resoluciones similares para forzar votaciones públicas sobre el uso de la fuerza.
La disputa sobre los poderes de guerra seguirá siendo un punto central en el Congreso.
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