Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Familia del líder iraní entre las víctimas civiles del ataque Medios iraníes confirmaron este lunes la muerte de Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, esposa del fallecido líder supremo Alí Jameneí, así como de una nieta de 14 meses, tras los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2028486417601421626?s=20&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA — Medios estatales confirman la muerte de Mansoureh Khojasteh, la esposa del fallecido líder supremo del régimen de Irán, Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/I3lraue5HO — UHN Plus (@UHN_Plus) March 2, 2026 El anuncio se produce días después de que Irán confirmara oficialmente la muerte de Jameneí durante la ofensiva militar.

La televisión estatal iraní Press TV informó que Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, de 79 años, falleció a causa de heridas sufridas durante los ataques.

Además, la agencia Fars News Agency, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmó la muerte de otros miembros de la familia del líder supremo, incluidos una hija, un yerno y un nieto.

La Guardia Revolucionaria Islámica declaró 40 días de luto nacional tras la muerte de Jameneí, quien dirigió Irán desde 1989.

Impacto político y simbólico La muerte de miembros directos de la familia del líder supremo eleva la dimensión emocional y política del conflicto.

Analistas advierten que: Podría intensificarse la respuesta iraní

Se fortalece la narrativa de “martirio” en el discurso oficial

Se incrementa el riesgo de escalada regional El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán entra así en una fase aún más sensible.