Cuba detiene a 10 panameños por "propaganda subversiva" tras aparición de carteles contra el régimen

Arrestos en La Habana tras consignas antigubernamentales firmadas por grupo opositor
Cuba arrestó a diez panameños por propaganda subversiva tras carteles contra el régimen en La Habana, según informó el Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior de Cuba confirmó la detención de diez ciudadanos de Panamá acusados de “propaganda subversiva” contra el orden constitucional, tras la aparición de carteles antigubernamentales en La Habana.
Las autoridades sostienen que los extranjeros ingresaron al país con la intención de colocar mensajes críticos contra el régimen y luego abandonar el territorio.
Según la nota oficial difundida por el Ministerio del Interior:
Los detenidos habrían confeccionado letreros con contenido “contrario al orden constitucional”.
Los hechos están tipificados bajo el artículo 124 del Código Penal.
Supuestamente recibirían entre 1.000 y 1.500 dólares al regresar a Panamá.
Las investigaciones continúan.
El comunicado asegura que los implicados reconocieron su participación durante las primeras declaraciones.
Los arrestos se produjeron tras la aparición de mensajes en zonas como Boyeros y Jaimanitas.
Algunos carteles contenían consignas como:
“Abajo la tiranía”
Mensajes contra el comunismo
Frases de apoyo a figuras políticas estadounidenses
Las imágenes circularon en redes sociales durante el fin de semana, generando fuerte repercusión.
La detención ocurre en medio de creciente tensión política interna y declaraciones recientes desde Washington sobre Cuba.
Analistas señalan que el gobierno cubano mantiene una política de tolerancia cero frente a acciones consideradas desestabilizadoras.
