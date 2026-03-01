Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como "próximo objetivo" tras Irán y Venezuela

El presidente Donald Trump estaría evaluando a Cuba como el próximo objetivo estratégico de su administración tras la escalada internacional que incluyó acciones militares contra Irán y la captura del presidente venezolano, según fuentes de la Casa Blanca citadas por el portal CiberCuba y reportes analíticos.

En entornos cercanos al mandatario se debate la posibilidad de ampliar la presión sobre el régimen cubano como parte de una estrategia más amplia de reconfiguración geopolítica en el hemisferio occidental, que ya ha marcado la política de Washington hacia Cuba , Irán y Venezuela .

Fuentes gubernamentales han señalado que en círculos de alto nivel se discute intensificar medidas dirigidas a debilitar al régimen de La Habana, aprovechando la profunda crisis económica que enfrenta la isla y el debilitamiento de sus aliados tradicionales.

Según el reporte, Trump y su equipo consideran que un eventual cambio político en Cuba podría consolidar el legado internacional de su administración , comparándolo con logros históricos de anteriores gobiernos estadounidenses.

Hasta ahora, el presidente ha mencionado públicamente la idea de una “toma amistosa” de La Habana como parte de esfuerzos diplomáticos y de presión, aunque no ha detallado públicamente planes concretos ni fechas.

Rol de Marco Rubio y conversaciones informales

El secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contactos a “muy alto nivel” relacionados con Cuba, e incluso se ha sugerido que podría estar en negociaciones informales con representantes cubanos para explorar opciones de cambio.

Aunque no hay confirmación oficial de interlocuciones directas entre gobiernos, Trump ha reiterado la grave situación económica de Cuba y ha subrayado la necesidad de revisar las relaciones bilaterales como parte de su visión estratégica.

Riesgos y advertencias

Expertos consultados señalan que llevar adelante una presión aún mayor sobre Cuba podría desencadenar consecuencias serias, incluyendo una crisis migratoria masiva, inestabilidad regional y tensiones diplomáticas ampliadas en el hemisferio occidental.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de acciones específicas para Cuba, pero dentro de los círculos presidenciales la presión para abordar el caso cubano ha ido en aumento en los últimos meses.