Lionel Messi y Telasco Segovia impulsan victoria 4-2 del Inter Miami ante Orlando City

ORLANDO (AP) — Lionel Messi anotó dos veces en una segunda mitad de cuatro goles, el defensa venezolano Telasco Segovia sumó un gol y dos asistencias, y el Inter Miami remontó para vencer 4-2 al Orlando City el domingo, su primera victoria en el Inter&Co Stadium.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi controla el balón mientras lo defiende Colin Guske del Orlando City el domingo primero de marzo del 2025. (AP Foto/Kevin Kolczynski) AP

Messi recibió un pase de Segovia y anotó a los 57 minutos para empatar 2-2, y Segovia marcó sin asistencia a los 85 para tomar la ventaja. Messi le puso el broche final al triunfo cuando anotó de tiro libre a los 90. Con sus dos primeros dos goles de la temporada el vigente MVP llegó a 52 en sus primeros 55 partidos de temporada regular de la MLS — 51 de ellos en sus últimas 49 apariciones.

Marco Pašalić recibió un pase de Iván Angulo y anotó a los 18 minutos para darle a Orlando City una ventaja de 1-0. Pašalić ha marcado en cuatro partidos consecutivos contra Inter Miami.

El defensa Griffin Dorsey habilitó a Martín Ojeda para un gol seis minutos después, para una ventaja de 2-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Inter Miami recortó a 2-1 a los cuatro minutos de la segunda mitad con el primer gol profesional de Mateo Silvetti. Los defensores Segovia y Facundo Mura dieron las asistencias, mientras que el delantero de 20 años encontró la red en su quinta aparición como profesional. Segovia tuvo ocho goles y seis asistencias como novato la temporada pasada, mientras que Mura registró su primera asistencia en su primera temporada.

El adolescente Colin Guske, de 19 años, se perderá el próximo partido de Orlando City después de que el novato recibiera dos tarjetas amarillas en su primera titularidad — la segunda derivó en su expulsión en el minuto 88.

Inter Miami, que nunca había ganado en sus nueve visitas previas a Orlando, venía de una derrota 3-0 como visitante ante Los Angeles FC.

En otros partidos, Tayvon Gray anotó en el noveno minuto del tiempo de descuento para ayudar a New York City FC a vencer 2-1 al Filadelfia Union.

Christian Ramírez anotó a los 82 minutos para ayudar a Austin FC a vencer 1-0 a D.C. United. Ramírez remató de cabeza el rebote de un disparo de Besard Sabovic que el defensa Silvan Hefti desvió sobre la línea de gol. Ramírez, de 34 años y con 56 goles en su carrera en la MLS, fue adquirido el viernes desde LA Galaxy a través del sistema de waivers.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

