Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Tres cazas F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por defensas aéreas de Kuwait durante una misión de combate contra ataques iraníes. Los seis tripulantes lograron eyectarse y se encuentran estables, confirmaron el Mando Central de Estados Unidos y autoridades kuwaitíes.

El incidente ocurrió en medio de intensos combates con misiles balísticos, drones y aeronaves iraníes, en el marco de la llamada Operación Epic Fury.

El incidente ocurrió en medio de intensos combates con misiles balísticos, drones y aeronaves iraníes, en el marco de la llamada Operación Epic Fury.



¿Qué ocurrió durante el combate? Según CENTCOM, las aeronaves volaban en apoyo a la defensa aérea kuwaití cuando fueron confundidas con amenazas en un entorno saturado por:

Ataques iraníes con misiles balísticos

Oleadas de drones

Operaciones aéreas simultáneas

Señales de radar cruzadas en tiempo real La combinación de múltiples vectores de ataque y alta presión operativa habría contribuido al error de identificación.

Tripulación a salvo y reacción oficial Los seis tripulantes se eyectaron con éxito y fueron rescatados por equipos conjuntos. Kuwait reconoció el incidente y reafirmó su cooperación con Washington.

CENTCOM indicó que se abrirá una investigación técnica para determinar fallas en identificación IFF (Identification Friend or Foe) y protocolos de coordinación.

Escalada regional y riesgos El episodio subraya la complejidad del teatro de operaciones en el Golfo: Coordinación multinacional bajo fuego real



Riesgo de errores en defensa aérea

Riesgo de errores en defensa aérea

Intensificación de ataques iraníes

Mayor exposición de activos aliados Analistas advierten que incidentes de fuego amigo pueden tensar alianzas si no se gestionan con transparencia y rapidez.